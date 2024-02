Si bien las exportaciones al APEC rompa récords anuales constantemente desde que Perú ingreso al grupo en 1998, siguen existiendo espacios para diversificar la oferta peruana hacia la APEC, especialmente en el bloque no tradicional.

Por el lado de las importaciones, abrir nuevos mercados permitiría recuperar el ingreso de bienes de capital con mayores alternativas, lo que favorece a la inversión privada. Este es el potencial para Perú como anfitrión por tercera vez del APEC, tras haberlo hecho previamente en 2008 y 2016.

Oportunidades

Las exportaciones totales de Perú hacia el APEC se han multiplicado 14 veces desde 1998, cuando eran US$ 3,011 millones, según datos de ComexPerú. En 2023, los envíos a las economías del grupo económico llegaron a US$ 44,089 millones. Esta cifra de exportaciones representa un nuevo récord y mantiene el volumen por encima de los US$ 40 mil millones por tercer año consecutivo (ver tabla).

A pesar de esos resultados históricos, Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, cree que aún hay espacios para seguir acrecentando el intercambio comercial con el APEC. Principalmente porque Perú se encuentra negociando modernizaciones o TLC nuevos con países del grupo como China, Indonesia, Tailandia y Hong Kong.

“Se esperaría que se cierren en noviembre, en el marco de la cumbre. Recordemos que estar en el APEC por sí solo no da un acceso preferencial. Al ser un foro de cooperación, lo que se hace es compartir experiencias en temas aduaneros, logísticos y demás, pero sirve de espacio para gestar acuerdos”, refiere.

En ese sentido, Zacnich recalca que las primeras oportunidades que se abren son principalmente para la agroexportación, especialmente las uvas, arándano, paltas y cacao; y la pesca, con langostinos y congelados; ya que actualmente explican gran parte de la cartera exportadora a Hong Kong o Tailandia, puestos 9 y 11 entre los países destino APEC de los envíos peruanos.

Para Julio Pérez, presidente de Adex, que Perú presida APEC este año servirá también para que el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), evalúe la posibilidad de concretar nuevos TLC.

“Recordemos que ese fue uno de los grandes factores que contribuyeron al llamado milagro económico exportador. El Gobierno está abierto a trabajar más de estos acuerdos. Recordemos que ya el 68% de nuestras exportaciones totales son al APEC”, asegura.

Trabajo interno

Pérez también destaca que APEC es un espacio para concretar alianzas estratégicas con nuevas empresas extranjeras que estén interesadas en invertir en Perú.

“Ahora que tenemos una grave crisis de confianza, este foro es la vitrina perfecta para atraerlas. Otro aspecto es la integración regional con cadenas de valor y diversificación, a través de la acumulación de origen: hago partes en México o Chile, las termino en Perú y las envió a China”, explica.

Estos dos países de América Latina, los únicos de la región con Perú que forman parte del APEC, están dentro de las 10 principales economías del grupo con las realizamos intercambios comerciales.

Sin embargo, las más relevantes, aparte de nuestros principales socios comerciales mundiales China y Estados Unidos, son Canadá, Corea y Japón (ver tabla). Otros, con interesante desempeño son Taiwán, Hong Kong y Malasia.

El presidente de Adex considera que Perú podría aprovechar la presencia de representantes de los países APEC para aprender de las experiencias que compartan en sectores donde el país tiene potencial exportador, pero no termina de explotarse.

“Se da un intercambio de mejores prácticas en promoción comercial. Eso podría favorecer al sector textil, químico o metalmecánico. Está Vietnam, por ejemplo. Se ha convertido en un tremendo centro de producción de confecciones. Se puede dar una transferencia tecnología y aprender de las formas de captación de mercados”, detalla Pérez.

Zacnich, por su parte, recuerda que nuestras importaciones del APEC, que superan los US$ 30 mil millones desde 2021, son principalmente bienes intermedios y de capital, este último clave para el desempeño de la inversión privada.

“En 2023, al ver ese indicador, uno presagiaba que la inversión privada se desaceleraba y que eso afectaría la producción anual, como efectivamente pasó”, remarca el vocero de Comex.

La revisión histórica de las importaciones peruanas que provienen del APEC deja saber que estas están principalmente compuestas por hidrocarburos, con el diésel y gasolina como principales productos. Sin embargo, también se adquieren teléfonos inteligentes y vehículos de todo tipo.

Con ello en mente, Zacnich asegura que presidir el foro es una gran oportunidad para concretar el ingreso de nuevas marcas en esos frentes. “Se pueden generar alternativas con precios competitivos. Ya verán las empresas qué adquieren, pero eso te da una política comercial de apertura: acceso a productos que no tendrás por sí solo y no pensar en producirlos aquí”, sostiene.

