Durante el 2024, el turismo de reuniones en el Perú alcanzaría un ritmo de crecimiento similar al registrado antes de la pandemia. La meta se cumpliría principalmente por la realización de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reunirá a los representantes de 21 economías como Estados Unidos y China.

La gerenta general del Buró de Convenciones de Lima, Denisse McCubb, sostiene que debido a este evento económico se espera una significativa mejora frente al complejo escenario que se tuvo en el 2023.

“Si la situación es más calmada este año podríamos quizás llegar a cifras muy cercanas a las que teníamos antes de la pandemia. Sería muy arriesgado dar una cifra ahora o un porcentaje o proyección de crecimiento, pero esperamos una mejora significativa con relación al año pasado”, comentó a Andina.

McCubb recordó que este impulso se debe a que la cumbre APEC no se realizará solo en una región pues, como se recuerda, se anunció que las sedes serán Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo y Pucallpa.

“APEC no solamente considera al Cusco, sino que también a las otras reuniones previas que se efectuarán de manera descentralizada. Hay citas que ya están programadas y que se desarrollarán a lo largo del año, hasta llegar a la cita cumbre en noviembre próximo”, sostuvo.

La ejecutiva recordó que APEC será el evento más importante del año, no solo por su trascendencia en materia política y económica, sino también por la gran cantidad de participantes y la resonancia que genera esto en el ámbito internacional.

Cabe recordar que, entre el 2013 y 2019, el Perú ha sido sede de diversos eventos internacionales, lo que ha mantenido al país en constante exposición ante la industria internacional.

“Desde el 2013 hemos organizado por lo menos una vez al año un evento de esta naturaleza. Así tuvimos la reunión del Foro Económico Mundial; el 2014 se realizó la Asamblea Anual del Comité Olímpico Internacional (COI) y la XX Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP 20); en el 2015 se realizó la Asamblea Anual del Banco Mundial y APEC. Nuevamente fuimos sede de la Asamblea del COI en el 2017; en el 2018 se desarrolló la IV Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia; y en el 2019, los Juegos Panamericanos”, señaló.

El año pasado se realizaron más de 60 eventos o reuniones internacionales, principalmente en Lima, pese a que en el primer semestre del 2023 el turismo de reuniones se contrajo casi en 100% debido a los conflictos sociales.

Actualmente el sector de Ciencia y Medicina es el que realiza el mayor porcentaje de eventos internacionales en el país, pero también se observa un crecimiento sostenido en rubros como Tecnología y Minería.

McCubb agregó que los turistas de reuniones que acuden al Perú para estos eventos realizan un gasto tres veces mayor que el turista vacacional, que gasta alrededor US$ 150 diarios. Es decir, estos turistas de eventos gastan entre US$ 450 y US$ 4,500 al día y con una estadía de entre tres y cinco días.

“También es importante considerar que, por más que los eventos se hagan en su mayoría en Lima, un buen porcentaje de los participantes vienen antes o se quedan unos días después para hacer turismo, ya sea local o nacional. Esto activa económicamente el turismo en diferentes actividades”, agrega.

Y pese a la paralización que se tuvo en la primera mitad del 2023, según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, Lima aún es catalogada como la segunda ciudad más importante para la realización de eventos y reuniones en Sudamérica, solo detrás de Buenos Aires (Argentina).