La salida de Forever 21, después de 10 años de presencia en el Perú, generará un reacomodo en el rubro de las tiendas fast fashion. Este mercado con ventas físicas mensuales de entre US$ 400 y US$ 420 por metro cuadrado (m2), según cálculos de la consultora A&M Gestión y Desarrollo, muestra oportunidades para antiguos y próximos actores, a la vez que abre camino a nuevos retos.

Copiar enlace