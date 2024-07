El experto en retail y director de A&M Gestión y Desarrollo, Ernesto Aramburú, sostuvo que la salida de Forever 21 del mercado local responde a una situación particular que no alcanza al mercado en general de las fast fashion. De este modo, el ejecutivo manifestó que la empresa no logró recuperar su nivel de ventas que tenía anterior a la pandemia; además, que tampoco pudo adaptarse a tiempo al e-commerce.

“Hay otras dos fast fashion importantes que operan en el mercado peruano, como es el caso de Zara y H&M, las cuales pudieron adaptarse a la venta por internet. Es decir, han bajado un poco sus ventas, pero no al punto de Forever 21″, remarcó.

De acuerdo al especialista, el golpe en las transacciones para Forever 21 fue tan prominente que sus ventas mensuales transitaron de un aproximado de US$ 1,000 por metro cuadrado (m2) a US$ 350 por m2. Ello, teniendo en cuenta que el rango de espacio de una de estas tiendas oscila entre 1,200 a 1,600 m2.

En esa línea, Aramburú sostuvo que gestionar aspectos como el producto, precio, plaza y promoción también era clave para la recuperación de la firma. “Tenía plazas, pues la marca se ubicó en dos buenos lugares, pero quizá el precio no fue el más atractivo y la promoción, probablemente, también era frágil”, señaló.

Adicionalmente, el representante de A&M Gestión y Desarrollo, resaltó que un factor que juega a favor de H&M y Zara es que “trabajan muchas marcas propias”; por el contrario, de Forever 21, la cual “compra y vende”.

“Por ejemplo, si Zara encuentra un modelo interesante en Turquía lo fotografía o compra, luego lo manda a la planta. Entonces, el tiempo que demora desde que se encontró el modelo hasta el despacho en tienda es de unos 45 días. Por el contrario, cuando no tienes ese nivel de integración, demoras más tiempo”, explicó.

El precio es clave

Luis Sánchez, gerente de Investigación y Consultoría de Jones Lang LaSalle (JLL), consideró que Forever 21 se inclinó por estrategias equivocadas en su intento por recuperar ventas en el país. “Otros actores decidieron estrategias agresivas. H&M casi un año estuvo con precios por debajo de prepandemia, pero le sirvió para repuntar el siguiente año. Zara, por otro lado, aperturó su canal e-commerce”, añadió.

El ejecutivo detalló que la fast fashion estadounidense, dirigida principalmente a moda juvenil de estrato social por encima del B, optó por no ajustar sus precios; al contrario de lo que decidió su competencia.

“Tiendas como H&M apostó por el 3x1 y mantuvo esta estrategia aún después de la pandemia; además, de las campañas de descuentos en las compras e-commerce. Forever 21, impulsado también por su ubicación (Surco y Jesús María) asumió que había el poder adquisitivo y no ajustó el ticket”, explicó.

Sánchez indicó que la fast fashion estadounidense habría tenido un ticket promedio de venta de S/ 500, mientras que en Zara y H&M, este concepto oscilaba en S/ 300 y S/ 200, respectivamente.

De su lado, el CEO de Mayo Group, Ricardo Ortiz, señaló que Forever 21 pudo tener una oportunidad en ventas por volumen; sin embargo, tampoco logró una expansión importante que lo respaldara.

“Es una firma muy de nicho, la cual no salió de Lima, como sí lo ha hecho H&M. Era necesario un mix comercial más ágil”, expresó.

La situación de Forever 21

Según fuentes de Gestión, Forever 21 dejará un área de 2,054 m2 en el centro comercial Jockey Plaza; en tanto, en Real Plaza Salaverry, el espacio que desocupará sería de aproximadamente 1,000 m2.

“Posiblemente, en el Jockey Plaza sea más fácil recolocar estos m2, pues se encuentran en una reestructuración de espacios. No obstante, en Real Plaza Salaverry la situación podría ser diferente, a menos que tenga algún interesado en lista de espera”, señaló la fuente.

En el 2014, Forever 21 abrió su tienda en Real Plaza Salaverry, convirtiéndose en su primer establecimiento en el país. Para entonces, solo Zara había aterrizado en el Perú.

Al año siguiente, la fast fashion norteamericana llegó al Jockey Plaza con su segunda tienda y con planes de expansión de entre cuatro y seis tiendas en los siguientes dos años, los cuales no se concretaron. Y es que en los últimos años, Forever 21 enfrentó problemas financieros a nivel global, siendo que se declaró en bancarrota en Estados Unidos, en el 2019. Después, la empresa fue adquirida por Authentic Brands Group (ABG), cuya firma tampoco puedo reflotarla.

