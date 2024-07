En diálogo con Gestión, Virginia Messina, vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), señaló que luego que el gasto de los turistas domésticos e internacionales que visitan el Perú alcanzó los S/ 60,200 millones en el 2019, por la pandemia hubo un retroceso y al cierre del 2023 se estiman que este indicador habría llegado a los S/ 50,200 millones, un 16% por debajo de los niveles previos. Sin embargo, para este año las expectativas son mejores.

Y es que, según Messina se espera que al término del 2024, el gasto en turismo en Perú crezca 11% y llegue a los S/ 55,800 millones, un 7.3% inferior de lo que se tenía en el 2019. Además, de esta cifra unos S/ 15,600 millones vendrían por los viajeros extranjeros y S/ 40,200 millones por los pasajeros domésticos.

“El turismo se ha encarecido en todo el mundo, los servicios y todo subió por presiones inflacionarias, entonces el gasto es mayor, pero todo depende del tipo de viajero que se atraiga. Un turista de lujo puede llegar a gastar entre US$ 2,000 y US$ 4,000 diario, pero también hay uno de menor nivel que también es importante y gasta US$ 500 al día. Además, depende también de las nacionalidades”, comenta, tras precisar que los desembolsos varían entre las comodidades que requiera cada viajero, así como los destinos que visite.

Oportunidad para el turismo de negocio

La representante del WTTC comentó luego, si bien en el 2019 los turistas que venían por negocio representaba el 15.6% y el 84.4% era por ocio, en el 2023 esta última categoría subió al 86.7%, mientras que el corporativo se ubicó en 13.3%. Sin embargo, considera que hay un gran potencial para que se pueda retornar a los niveles previos a la pandemia durante este año, sobre todo considerando que se viene realizando el APEC en el Perú.

“Esperamos que siga creciendo porque es un sector con potencial, inclusive mi visita ha sido por el APEC. Es importante apostar por el turismo de negocios para que recupere esas cifras del 2019 que era del 15.6% del gasto, Estimamos que para el 2024 pueda llegar a esos niveles nuevamente”, dijo Messina.

Además, declaró que para que se impulse el turismo en general, como el de negocios, es fundamental que se desarrolle una infraestructura adecuada para una mayor conectividad con los destinos. En tal sentido, acotó que el reinicio de operaciones del aeropuerto de Anta-Huaraz también influirá en una mayor recepción de pasajeros nacionales y extranjeros.

La IA en el turismo

Finalmente, Virginia Messina indicó que las empresas que ligadas al sector turismo también deben de ir adoptando las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) para ser más eficientes y contribuir con el desarrollo del rubro. A modo de ejemplo puntualizó que a nivel global se viene observando que las agencias de viaje están utilizando esta innovación para ofrecer a los turistas un producto más personalizado, lo cual podría replicarse en el Perú.

“También hemos visto por el lado de la sustentabilidad, como son los desperdicios de alimentos. Gracias a una tecnología de IA sabemos que cadenas hoteleras como Hilton, con una tecnología de este tipo puede medir qué tipo de comidas está desperdiciando y por lo tanto pueden tomar decisiones para reducir las porciones o ciertos productos para así reducir el desperdicio de alimento de una manera muy importante”, sentenció.

El dato:

Impacto. Según los estimados de WTTC, el turismo tendrá una contribución directa, indirecta e inducida, de S/ 75,000 millones, lo cual representa el 7.3% del PBI. Además, se prevé que este indicador tendrá un crecimiento anual de 4.6% durante la próxima década.

