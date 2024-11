Uno de los resultados más llamativos del sondeo es que un significativo 65% de las empresas mide indicadores de impacto social y ambiental. Sin embargo, solo el 23% de estas evalúa también el impacto financiero de dichas iniciativas. Esto sugiere que las empresas están priorizando la gestión de sostenibilidad desde una perspectiva socioambiental, pero con limitaciones al medir el retorno financiero de sus esfuerzos

“Todavía hay un pendiente en mejorar la medición de resultados y sobre todo de impactos de programas sociales, fundamentalmente. Esta carencia de medición afecta tanto a los programas como a la imagen de las empresas, ya que el impacto no se refleja adecuadamente ni en los informes financieros ni en la percepción de la sociedad”, sostiene Díaz.

Por otro lado, el gran avance en el escenario peruano es que los directorios ya han comenzado a ver la sostenibilidad como un tema de agenda, según el 28.95% de líderes empresariales encuestados. En tanto, un 36.1% de los gerentes generales no ven alguna acción notoria de parte de sus directorios respecto al seguimiento de iniciativas de sostenibilidad que están conectadas a los objetivos del negocio.

“Este es un punto fundamental, porque la estrategia de sostenibilidad no va a funcionar si es que el directorio no está comprometido. El CEO puede ser un visionario, pero si el directorio no apoya sus iniciativas para hacerlas transversales, no habrá éxito”, destaca Caillaux.

Cerca del 30% está convencido de que el directorio de su empresa realiza un seguimiento de las iniciativas de sostenibilidad alineadas con los objetivos del negocio.

Principales barreras

Las mediciones de impacto social son una herramienta esencial para las empresas que buscan implementar estrategias de sostenibilidad efectivas. Sin embargo, muchas compañías aún no han logrado integrar este componente en sus planes, lo que limita su capacidad para generar un cambio significativo y medible. Para Darío Díaz, medir estos resultados no debería considerarse un costo adicional, sino una parte integral de cualquier programa de sostenibilidad.

“Las empresas deben incorporar estas métricas desde el inicio de sus intervenciones para asegurar que los resultados sean efectivos y sostenibles a largo plazo. No obstante, lo que se ve es que las empresas desarrollan una estrategia sin mecanismos para medir el impacto social y desarrollan actividades, básicamente, a ciegas”

Además, la falta de una estrategia de comunicación específica para cada grupo de interés, como consumidores o comunidades locales, agrava la desconexión entre lo que las empresas hacen y lo que la sociedad percibe.

Desafíos

El reto está claro: para que las empresas en el Perú sean vistas como actores relevantes en la solución de problemas sociales y ambientales, deben adoptar un enfoque más estratégico y proactivo en su comunicación y en la manera de implementar la sostenibilidad en sus operaciones.

Caillaux sugiere que las empresas deberían abordar la sostenibilidad de la misma manera que lo hacen con la transformación digital. Al igual que la transformación digital, la sostenibilidad puede reducir costos y riesgos, mientras que también mejora la competitividad en mercados internacionales, como el textil, que está creciendo debido a la demanda de productos certificados en sostenibilidad. “Las empresas que están teniendo éxito son las que han integrado la sostenibilidad y la transformación digital en su ADN”, menciona.

Por otro lado, uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas peruanas es cómo comunican sus esfuerzos en sostenibilidad. Según el estudio, la mayoría de las empresas se limita a utilizar canales tradicionales, como sus páginas web y perfiles de LinkedIn, dirigidos principalmente a colaboradores y futuros empleados. Esta estrategia, sin embargo, no llega de manera efectiva a audiencias más amplias, especialmente las nuevas generaciones que consumen información a través de redes sociales como Instagram o TikTok.

“Muchas compañías no tienen una estrategia de difusión segmentada por audiencia, por temas o por canales específicos. Esto es clave para comenzar a cambiar la percepción negativa de que las empresas no están contribuyendo al desarrollo sostenible del país y vemos que no están aprovechando la oportunidad de comunicación”, apunta Díaz.

