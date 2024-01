La empresa canadiense Pan American Silver prevé un gasto de capital (capex) de entre US$ 30 millones y US$ 31 millones en su mina polimetálica Huarón (Pasco) el 2024. Dicho desembolso se realizará para completar la construcción de una planta de filtración de relaves, así como la instalación de un espacio de almacenamiento de relaves en seco para reemplazar al que está actualmente en operación.

Dichos componentes estarían completados el presente año e iniciarían sus operaciones a partir del 2025.

Asimismo, la firma proyectó US$ 9 millones para mejorar la recuperación de minerales en La Arena (La Libertad) y Minera Florida (Chile), así como en la mina Manantial Espejo (Argentina).

En cuanto a los gastos de operación (opex), la compañía canadiense prevé un capital de hasta US$ 117.5 millones en sus tres minas en el Perú. En detalle, el gasto en Huarón (Pasco) rondaría los US$ 17.5 millones y US$ 18.5 millones; en La Arena (La Libertad), alcanzaría los US$ 18 millones a US$ 19 millones; y en Shahuindo (Cajamarca), oscilaría entre US$ 76 millones y US$ 80 millones.

Proyecciones de producción

En un reporte preliminar de resultados del 2023, Pan American Silver estimó que la producción de la mina Huarón habría sido de 3.6 millones de onzas de plata. Para el 2024, proyectó que el volumen se encuentre en un rango de 3.5 millones y 3.8 millones de onzas.

En lo que respecta a la mina Shahuindo (Cajamarca), la producción prevista fue de 140,100 onzas de oro en el año pasado y se espera que este 2024 se ubique entre 122,000 y 144,000 onzas de este metal. “En Shahuindo, la guía de producción refleja consideraciones sobre la secuenciación de la mina y la mezcla de minerales”, detalló la firma.

Y en la operación de La Arena (La Libertad), se habría extraído 97,100 onzas de oro el 2023 y se estima un rango de 83,000 y 95,000 onzas para el presente año, reportó Junior Mining Network.

