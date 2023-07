El socio gerente de Mercado 28, Michel Seiner, explicó que las transacciones de este primer semestre son similares a las del mismo periodo de 2022, pese a que esperaban ventas superiores a entre 15% y 20%. “Las ventas permanecieron iguales e incluso en uno de los locales cayeron 10%, pero prefiero mantener en reserva el lugar en específico”, señaló.

Actualmente, el empresario maneja los bulevares propios, situados en Miraflores (Balboa Strip Mall) y Surco (centro comercial El Polo). Los acuerdos de administración que se tenía en los otros cuatro espacios (Barranco, Comas, Callao y uno en Arequipa) ya culminaron.

LEA TAMBIÉN: Mercado 28 se prepara para llevar propuesta gastronómica a Arequipa y Trujillo

“En lo que queda del año no está proyectado iniciar ningún nuevo proyecto. Ya en 2024 voy a buscar nuevas oportunidades. Espero un mejor panorama. En Lima hay sitios a los que todavía queremos llegar. En provincias también, por ejemplo a Cusco”, remarcó Seiner.

Además, adelantó la creación de un bar exclusivo de cerveza artesanal en uno de sus conceptos gastronómicos para un operador para ampliar la oferta de comida y bebidas.

LEA TAMBIÉN: Cerveza artesanal 7 Vidas alista inversión en nueva planta y crecerá con franquicias

Impacto en locales

Seiner sostuvo que el espacio gastronómico de Miraflores ha sido afectado por un menor tránsito turístico. Anteriormente, este representaba aproximadamente el 25% de los consumidores, mientras que hoy no llegan ni al 5%. En contraparte, el local de Mercado 28, situado en centro comercial El Polo, tiene ventas que van creciendo en los últimos meses.

“En Miraflores hay un bajón generalizado del consumo, que no solo ocurre con los operadores de Mercado 28 sino con todos. Para mantener la venta, hemos logrado subir un poquito el ticket y así compensar en parte el forado del turismo”, explicó.

Pese a ello, el empresario afirmó que no existe vacancia de locales. El 80% de la oferta tiene extensiones de 12 metros cuadrados, pero un 20% tiene espacios variables de 15, 14 y 9 metros cuadrados.

“La pandemia nos dejó alquileres congelados por incluso más de 18 meses y eso poco a poco se tendrá que ir actualizando. Nosotros no hemos realizado aumentos, conscientes del consumo retraído”, dijo Seiner. En promedio, las rentas varían entre US$ 300 y US$ 1,500.

LEA TAMBIÉN: Operadores gastronómicos apuestan por múltiples marcas desde dark kitchens

Obtén un mejor tipo de cambio al comprar o vender dólares gracias a tu suscripción a Gestión. Conoce nuestras promociones aquí. ¿Aún no eres suscriptor?, suscríbete al Diario Gestión aquí.