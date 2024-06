Julia Koch y sus tres hijos han acordado invertir una cantidad no revelada en el grupo, según un comunicado del miércoles. Adquirirán una participación del 15% en un acuerdo que valora a BSE Global en unos US$ 6,000 millones, dijo una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque la información es privada.

El dueño de la participación mayoritaria de los Nets es el cofundador de Alibaba Group Holding Ltd., Joseph Tsai , quien mantendrá el control de los equipos, según el comunicado. Bloomberg informó por primera vez de que miembros de la familia Koch estaban en conversaciones para adquirir una participación en BSE Global.

El acuerdo marca la mayor valoración de una franquicia de la NBA a la fecha. A fines del año pasado, Mark Cuban vendió una participación mayoritaria en los Dallas Mavericks a la familia Adelson, controladores de Las Vegas Sands Corp., valorando el equipo en US$ 3,500 millones. Cuban compró la franquicia a H. Ross Perot Jr. en 2000 por unos US$ 285 millones.

NUEVA YORK, NY - 23 DE NOVIEMBRE: Los jugadores de los Brooklyn Nets visten trajes que llevan el logotipo del equipo antes del partido contra Los Angeles Clippers en el Barclays Center el 23 de noviembre de 2012 en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York. (Foto de Bruce Bennett/Getty Images)

Los Koch poseen una fortuna estimada en US$ 140,000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Charles Koch, presidente de la firma, es la 22ª persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de unos US$ 66,000 millones. Julia es la viuda de su hermano David, fallecido en 2019.

Aunque las participaciones en los equipos de la NBA han cambiado a menudo de manos con poca fanfarria, el aumento de la riqueza de los ultrarricos y las valoraciones de las franquicias han impulsado un aumento del interés por este tipo de operaciones. Mat Ishbia , el multimillonario director ejecutivo de United Wholesale Mortgage, acordó a finales de 2022 comprar los Phoenix Suns de la NBA y los Phoenix Mercury de la WNBA en un acuerdo récord que valoró los equipos en US$ 4,000 millones.

También está a la venta una participación en los Golden State Warriors, el equipo más laureado de la NBA en la última década, con una valoración potencial de US$ 7,000 millones, según ha informado Bloomberg News.

Tsai compró el 49% de los Nets en 2017 al multimillonario ruso Mikhail Prokhorov . Compró la participación restante junto con el estadio Barclays Center en 2019 en lo que finalmente acabó siendo un acuerdo de US$ 3,500 millones, deuda incluida.

El Barclays Center se ve durante un paseo en helicóptero Blade Urban Air Mobility Inc. sobre el distrito de Brooklyn de Nueva York, EE.UU., el martes 7 de mayo de 2019. Fotógrafo: Jeenah Moon/Bloomberg