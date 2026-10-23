La producción local se gana un espacio dentro de las preferencias de países de la región. Así, la peruana JorLe Industrial recientemente fabricó y exportó tres bombas de pescado desde su sede en Perú hacia Concepción (Chile). La dotación busca cubrir las necesidades operativas del sector pesquero en ese país, informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Se trata de bombas de pescado TH Company, modelo TH U-885, cuyos equipos pertenecen a la línea de negocio de Equipos de Cubierta de JorLe Industrial. Cada unidad cuenta con una capacidad de bombeo de 1,200 metros cúbicos por hora, considerando una mezcla compuesta por 50% de agua y 50% de pescado.

Cada equipo pesa 420 kg e incluye canastillas protectoras galvanizadas y tuberías de entrada y salida de acero inoxidable. La capacidad de bombeo y las características de diseño están orientadas al traslado de grandes volúmenes de pescado durante las operaciones de descarga y manipulación de capturas.

Los equipos exportados son bombas de pescado TH Company, modelo TH U-885, que pertenecen a la línea de negocio de Equipos de Cubierta de JorLe Industrial. (Foto: CCL)

Potencial exportador

La exportación de estas tres unidades representa una nueva operación comercial de JorLe Industrial en el mercado chileno. El envío a Concepción se suma a sus actividades de fabricación de equipos para el sector marítimo y pesquero, en un contexto en el que la eficiencia de los procesos de descarga y el mantenimiento de los equipos son factores relevantes para las operaciones del sector.

A partir de esta transacción, la compañía busca ampliar la presencia de los equipos TH Company en Perú y Chile. La fabricación nacional destinada a mercados internacionales también pone de relieve la participación de proveedores peruanos en la producción y comercialización de soluciones técnicas para la industria pesquera.