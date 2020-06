Iberia rechazó la acción judicial anunciada por el gobierno español contra 17 compañías aéreas que no habrían informado a los pasajeros de su derecho a reembolsos por vuelos anulados a causa de la pandemia.

"Iberia y (su filial) Iberia Express sí informan a sus clientes de sus derechos y alternativas si su vuelo se ha cancelado", aseveró la principal compañía aérea española en un comunicado.

El Ministerio de Consumo anunció el lunes en un comunicado que llevará a la justicia a "al menos 17 aerolíneas por una serie de incumplimientos en la información que estas ofrecen a los viajeros sobre sus derechos ante la cancelación de vuelos".

La legislación europea prevé que en caso de anulación, el pasajero debe recibir ya sea un nuevo itinerario o un reembolso. El reembolso puede ser en forma de vale, pero solo si el cliente está de acuerdo, según recordó la Comisión Europea en mayo.

El Ministerio de Consumo, que ya había advertido al respecto a las aerolíneas, consideró "que la omisión engañosa de información relevante por parte de las aerolíneas al ofrecer bonos canjeables (como única opción) a los viajeros supone una práctica comercial desleal".

El ministerio pedirá a la justicia que "sean declarados nulos todos los contratos por los que los viajeros hayan aceptado un bono sustitutorio del reembolso si este se ha adquirido mediante un consentimiento viciado".

Iberia mostró su "perplejidad" ante las acusaciones del gobierno, advirtiendo que estas tienen "efectos muy perjudiciales para las compañías, tanto para su reputación como para las posibilidades de superar la parálisis actual" por la pandemia.

Las compañías que serán denunciadas son Air Europa, Air France, Binter Canarias, EasyJet, Eurowings, Iberia (Iberia Express y Air Nostrum), Jet 2, KLM, Latam Airlines, Lufthansa, Ryanair, Scandinavian Airlines (SAS), Transavia, Thomson Airways (TUI), United Airlines, Volotea y Wizzair.

"Los reembolsos siempre son posibles. Esta opción ha sido ofrecida claramente a los clientes", afirmó un portavoz de Lufthansa.

El tema de los reembolsos de vuelos cancelados se ha tornado espinoso en la Unión Europea.

A finales de abril, doce países europeos que no incluían a España, pidieron a la Comisión Europea suspender la obligación de reembolsos totales para viajes cancelados por el coronavirus.

Pero la comisión determinó que las aerolíneas deben ofrecer dichos reembolsos y no pueden obligar a los clientes a aceptar vales.

Muy golpeadas por la paralización del tráfico aéreo, las compañías aéreas alegan que tienen una falta de liquidez sin precedentes, según señaló la principal asociación europea que las congrega, A4E.

Para A4E, los pasajes no utilizados representaban unos 9,200 millones de euros (US$ 10,274 millones) para fines de mayo.

Para la asociación internacional de transporte aéreo (IATA), estos pasajes no usados representan US$ 10,000 millones en Europa pero US$ 35,000 millones a nivel mundial.