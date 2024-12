La campaña de fin de año representa un momento crucial para el sector textil en el Perú, especialmente para los micro y pequeños empresarios de Gamarra, el emporio comercial de Lima. Según Susana Saldaña, representante del gremio Gamarra Perú, la campaña navideña supone hasta el 50% de las ventas anuales, un volumen que podría determinar la supervivencia de muchas de estas empresas en 2025.

“Para miles de emprendedores, esta campaña navideña significa un antes y un después: es su oportunidad para mantenerse en la formalidad o lamentablemente, enfrentar la quiebra”, afirmó Saldaña, enfatizando la importancia de este periodo comercial.

A pesar del esfuerzo del sector por recuperarse del impacto de la pandemia, los niveles de venta y producción aún están por debajo de los registrados antes de la crisis sanitaria. Según Saldaña, a pesar de haber alcanzado un 60% de los niveles de actividad pre-pandemia, el camino a la estabilidad completa sigue siendo incierto y cuesta arriba.

“Hubiéramos querido que este año superemos al menos el 60% de recuperación, pero las circunstancias lo han hecho bastante complicado. La inseguridad y la inestabilidad política son factores que afectan la disposición de los emprendedores a invertir, lo que obstaculiza los esfuerzos de recuperación en el sector.”, señaló.

Niveles de producción

El golpe de la pandemia afectó duramente al bloque empresarial de Gamarra, que perdió el 50% de sus negocios. Saldaña mencionó que, a pesar de que algunas empresas han vuelto a la normalidad, el nivel de producción y empleo sigue siendo inferior al de años anteriores. “Antes de la pandemia, una campaña navideña implicaba la producción de hasta 5,000 prendas; hoy, muchas empresas apenas producen 2,000. Esta reducción afecta a toda la cadena productiva, desde los trabajadores hasta los proveedores″, señaló.

Un tema recurrente en la preocupación de los microempresarios es el acceso a financiamiento. Saldaña lamentó que el gobierno no haya implementado medidas económicas de reactivación efectivas para los pequeños negocios. “Lamentablemente, no hemos visto ninguna medida eficiente para fortalecer la campaña. El programa ‘Impulso Mi Perú’, que debía facilitar el acceso a créditos, no ha tenido el impacto esperado”, criticó Saldaña.

Por otro lado, antes del 2020, Gamarra contaba con 40,000 locales comerciales activos, pero aproximadamente 20,000 quedaron desocupados en los peores momentos de la crisis. Sin embargo, en el último año, la ocupación ha avanzado y se encuentra en aproximadamente el 70%. “La recuperación ha sido lenta, pero estamos viendo avances en la ocupación de los locales”, afirmó Saldaña.

Proyecciones para el cierre de año

La facturación anual de Gamarra oscilaba entre los S/ 650 y S/700 millones. Sin embargo, para el cierre del 2024, Saldaña proyecta que llegarán solo a los S/ 400 millones, que representa el 60% de recuperación desde el golpe de la pandemia. Si bien la expectativa a inicios de año era lograr una recuperación completa del emporio, la estabilidad en el país, tanto en términos económicos como de seguridad han jugado un papel importante en su recuperación.

“La estabilidad es fundamental para nosotros. Las campañas solo serán mejores si hay un entorno seguro y políticas que incentiven el crecimiento de los microempresarios”, explicó, destacando que la voluntad política es esencial para facilitar esta estabilidad.

Con miras a la campaña navideña, el sector textil de Gamarra mantiene la esperanza de alcanzar buenos resultados, a pesar de las condiciones desafiantes. Para muchos empresarios, el cierre del año será una oportunidad para demostrar la capacidad de recuperación del sector y garantizar su permanencia en el mercado.

