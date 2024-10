El director del Centro de Estudios de la Mype de la Asociación Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza, recordó que, normalmente, en octubre comienza una fuerte dinámica para la fabricación de productos y la demanda de más créditos para la producción y/o importación. Sin embargo, actualmente, hay un retroceso de, aproximadamente, el 25% de la intención de inversión para esta campaña de Navidad .

“Si pensaban invertir S/ 100 en mercadería para venderla, ahora, solamente van a invertir S/ 75. Es un promedio en casi todos los sectores, dependiendo del volumen del negocio”, comentó en diálogo con Gestión.

Hermoza señaló que entre los motivos de este menor interés en invertir están la falta de recuperación de la capacidad adquisitiva de las familias; los stocks que les quedaron a los negocios de la campaña del 2023, año golpeado por la recesión; y la creciente inseguridad ciudadana.

Con respecto a la inseguridad, indicó que los empresarios observan una marcada ausencia de consumidores en los negocios, principalmente, en las zonas de mayor conflicto, por lo que no se arriesgan a hacer grandes inversiones.

“Si bien es cierto hubo, en algunos sectores, alguna recuperación, el ingrediente que va a hacer una campaña menor a la que esperábamos es la inseguridad ciudadana. Está trayendo desaliento y preocupación en la inversión”, explicó.

Con este escenario, la intención de contratación de trabajadores también se redujo para estos últimos meses del año. Si antes una mype pensaba contratar tres trabajadores para la campaña navideña, ahora solo contratarían a uno .

“Hablando de las expectativas de generación de empleo en la campaña navideña, el 60% de lo que pensábamos contratar no lo vamos a hacer. No tenemos certidumbre, primero, de poder cubrir nuestros costos con las ventas”, puntualizó.

El representante del gremio añadió que otra incertidumbre que afecta la posibilidad de contratar más empleados a fin de año es la probable alza de la remuneración mínima vital, pues aún no queda claro si el Gobierno establecerá un incremento en estos meses o se postergará al próximo año.

La intención de contratación tampoco mejora para Mesa Redonda. Román Nazario, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, señaló que, antes, se acostumbraba incrementar entre 20% y 30% el personal en época de campaña navideña. Pero esta práctica se perdió hace un par de años y, con la situación del 2024, no se espera una recuperación de empleos en el conglomerado.

Para Mesa Redonda, el promedio de ventas en una campaña navideña normal es de US$ 24 millones, lo cual depende de la asistencia de personas al conglomerado. Para este año, advirtió Nazario, la asistencia puede bajar hasta en 50% si se continúa con la falta de reacción de las autoridades ante la inseguridad.

En el caso de los importadores de Mesa Redonda, los niveles de inversión fueron los mismos que el año pasado, pues las compras al exterior las iniciaron en mayo.

“La campaña navideña la compramos en mayo, con la adquisición de juguetes y artículos navideños. En ese mes, no teníamos un escenario tan negativo, pensábamos que nos íbamos a recuperar, pero el tema de inseguridad, informalidad, y el problema regulatorio de la Municipalidad de Lima no nos deja un buen margen”, explicó.

Ahora, los importadores están en el inicio de la campaña mayorista de distribución de Navidad, pero no hay expectativas de mejores ventas.

“ No esperamos buenos resultados porque todo el sector retail está por debajo de los valores del año pasado . El antecedente de la campaña del Día de la Madre tuvo una baja de 30% a 40% con relación a la campaña del año anterior, pero estos resultados los tuvimos luego de mayo. Es difícil prever este tipo de situaciones”, refirió.

Inversión en regiones caen

La inseguridad no solo afecta a los negocios en Lima. Los conglomerados de Mesa Redonda y Gamarra señalaron que, en los últimos meses, se observó que los empresarios de otras regiones del país redujeron sus inversiones debido a la incertidumbre.

El presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda estimó que los pedidos de provincias cayeron en 20%, en los últimos tres meses, y continúan en una curva descendente. Aunque esperan que, “en noviembre, se levante un poco y pueda nivelarse, por ahora no se está dando”.

Por su lado, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, precisó que el 70% de la producción mayorista del emporio comercial para fin de año se envía al interior del país. Normalmente, en octubre los comerciantes de regiones ya comienzan con sus compras, pero este no fue el caso en este año.

Aunque la producción de la campaña de fin de año ya inició y se tendría cerca de la mitad de prendas ya fabricadas, las ventas aún no arrancan, pues no hay una clara decisión de compra por parte de los comerciantes en regiones.

“Estamos más de la quincena de octubre y, a esta época, ya debería haber arrancado la campaña mayorista y no empieza. Los pedidos no son firmes. Toda la campaña mayorista, nosotros, la despachamos máximo hasta la tercera o la última semana de noviembre y la tenemos que terminar de producir en octubre. Diciembre ya se basa en las compras minoristas, enfocada en Lima”, refirió.

La representante de Gamarra indicó que, hasta hace unos meses, la intención para invertir había mejorado notablemente, pero con la ola de inseguridad se generó una inestabilidad que paraliza las ventas. Cabe mencionar que, de acuerdo con una encuesta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, nueve de cada 10 empresarios reportó ser victima de la inseguridad en el último año. De ellos, cerca del 20% se vio afectado por extorsiones o amenazas directas.

Esta caída del interés por invertir en los comerciantes fuera de Lima podría costarle a Gamarra la mitad de sus ventas de fin de año, es decir, se lograría vender solo la mitad de los S/ 3,000 millones que implican la campaña de fin de año.

“ Muchos de los empresarios empiezan a invertir de acuerdo a los pedidos que tienen, pero obviamente una parte de esta inversión, por lo menos el 50%, no solo está sujeta a los pedidos a lo que venga . Creo que el 50% de todo lo que se pensaba invertir en esta campaña ya está invertido. El otro 50% está en duda porque no sabemos qué va a ocurrir, si lo vamos a poder vender o no”, sostuvo.

Esta posible caída en la ventas, advirtió Saldaña, implicaría que, al menos, el 30% de las mypes que trabajan en el emporio comercial quedarían en grave peligro de ir a la quiebra , reduciendo a su vez una considerable cantidad de puestos de trabajo.

