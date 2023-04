Hace pocos días la Junta General de Accionistas de Enel Generación Perú (EGPerú) aprobó la fusión de sus operaciones de generación eléctrica en el país. De este modo, la firma absorbe a las generadoras del mismo grupo económico: Enel Green Power (EGP), Empresa de Generación Eléctrica Marcona (Egelmarsac) y la Empresa de Generación Eléctrica Los Pinos (Egepisac).

Enel Generación, más atractiva para un potencial comprador

Como consecuencia de la absorción, Enel Generación contará con un portafolio más diversificado, pues añadirá a su capacidad instalada 311 MW de energías renovables no convencionales: solar y eólica, además de 300 MW de capacidad de activos en construcción, también de energía renovable no convencional, que entrarían en operación entre mayo y setiembre del año en curso, explica a Gestión el analista de Kallpa SAB.

En ese sentido, Lozano sostuvo que “para un comprador, podría ser más provechoso adquirir todo el paquete generador junto que separado”, puesto que las compañías energéticas están apostando por migrar hacia fuentes renovables en el largo plazo, como lo está haciendo la propia matriz de Enel. Además, la fusión permitiría que los proyectos de EGPerú sean ejecutados con una espalda financiera mucho más sólida, agregó.

¿Por qué Enel decidió fusionar sus empresas de generación?

Por su parte, el country manager de Enel Perú, Marco Fragale, afirmó que la operación de fusión es un proceso independiente de la venta de los activos. Indicó además que hará posible combinar la capacidad de financiamiento de Enel Generación Perú con la cartera de proyectos en desarrollo de Enel Green Power Perú.

“La fusión contribuye con la sostenibilidad de Enel Generación Perú como empresa de generación eléctrica, al incorporar las plantas de generación renovable no convencional (en operación y en construcción) de Enel Green Power Perú (…), que se suman a su capacidad de generación convencional (hidráulica y térmica)”, indicó a Gestión.

Además, indicó que la cartera de proyectos de Enel Green Power posibilita a la empresa el contratar con nuevos clientes a un costo inferior, porque la energía renovable no convencional es más competitiva que sus sustitutos. De acuerdo con las estimaciones de la empresa, la fusión entraría en vigencia en julio próximo.

El proyecto de fusión

A inicios de octubre del 2022, el directorio de Enel Generación Perú acordó conformar un comité de directores no vinculados para evaluar la conveniencia de realizar la fusión por absorción de las empresas que forman parte del mismo grupo económico. Posteriormente, los miembros de dicho comité aprobaron el proyecto de fusión y convocaron a la Junta General de Accionistas de la empresa para el 24 de abril, fecha en la que se aprobó esta operación.

¿En cuánto está valorizada Enel Generación?

Con la fusión, el valor actual de la empresa sería de entre US$ 2071 millones y US$ 2345 millones, según el último informe de valorización del BBVA. En un cálculo cercano, la propia compañía indicó en su proyecto de fusión que su nuevo valor estimado sería US$ 2307 millones.

“Esta cifra sin dudas es una referencia importante para las compañías que estén interesadas en comprar los activos generadores de Enel”, comentó Yordin Lozano, de Kallpa SAB.

Como se recuerda, en noviembre de 2022 el CEO de la multinacional, Francesco Starace, anunció que la compañía saldría del Perú al igual que de otros territorios que ya no están “alineados con su estrategia”. Posteriormente, la empresa informó que uno de sus motivos para salir del país era el poco espacio para seguir incrementando sus inversiones.

Así, a inicios de abril de este año, Enel Perú llegó a un acuerdo con China Southern Power Grid International (CSGI) para la venta de sus activos de distribución por US$2900 millones. Con esta venta acordada, quedaría pendiente la de sus activos de generación eléctrica.

Durante el primer trimestre del año, los ingresos Enel Generación Perú crecieron 15.9%, con respecto al mismo periodo del 2022, debido a la mayor demanda de distribuidoras y un mayor precio medio de venta. Sin embargo, su utilidad neta cayó 3.5% por el incremento de gastos financieros asociados al mayor saldo de deuda y por menores dividendos declarados por la subsidiaria Chinango, entre otros motivos.

