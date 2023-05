La compañía fundada por la llamada “Reina del magnesio” facturaba unos US$ 12 millones (11 millones de euros) en el 2015, pero esta cifra no se ha actualizado en los años siguientes. Todos sus productos tienen en común al magnesio, que puede estar combinado con colágeno, triptófano, espirulina, etc.

Según relata Walter Medina, gerente general en Medstyle, las primeras semanas de ventas por internet en Perú han superado sus expectativas. Los compradores principalmente fueron conocedores de la marca. “A las cuatro semanas desde el lanzamiento de la marca, hemos obtenido los resultados que esperábamos conseguir en los tres primeros meses”, dijo el gerente a Gestión.

¿Cuál es el ticket promedio de venta?

La distribuidora aún ofrece solo seis de los 45 productos que Ana María Lajusticia tiene en su portafolio internacional. Sus precios van desde los S/81 hasta los S/169 soles que corresponden a un envase familiar. Así, el ticket promedio de ventas por internet es de S/119 soles.

“Estamos registrando siete presentaciones más de diferentes componentes, que van a lanzarse a partir de julio o agosto de este año. Hay diferentes formas de citrato de magnesio, espirulina, colágeno con sabor neutro”, comentó Medina.

Mientras se comercializan estos suplementos por internet y en algunas farmacias independientes, Medstyle se encuentra en negociaciones con las cadenas de farmacias Inkafarma, Mifarma, Boticas y Salud, Boticas Perú, entre otras.

Su objetivo es competir con ciertos productos de laboratorios médicos y también con marcas naturistas que comercializan colágeno, magnesio, espirulina, etc. Su objetivo es lograr en los tres primeros años entre 8% y 10% de participación de mercado.

Para ello, se está apoyando en unos 50 influencers de Tiktok, Instagram y Facebook. Asimismo, buscan ampliar su número de aliados en redes sociales y alcanzar este año unos 220 influencers que usen y recomienden los suplementos.

De acuerdo con las estimaciones del gerente, la facturación de la marca en Perú este año sería de entre S/1.2 millones y S/1.5 millones. Para tal cálculo, recordó que esta línea ha empezado a comercializarse en la segunda quincena de abril. “Pensamos que la facturación para el 2024 va a oscilar entre S/2.5 millones y S/3.2 millones”, sostuvo.

En dos o tres años, cuando la marca logre mayor difusión en el país, el empresario planea abrir las primeras tiendas de Ana María Lajusticia en Perú para la venta directa.

