El director general de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, Victorhugo Montoya, afirmó que actualmente la deuda social en el Perú, la que calificó como “impagable”, por materias laborales o previsionales, llega a los S/ 8,000 millones.

Adicionalmente, dijo que se estima que existe un potencial contingente de S/ 15,000 millones más por estos procesos. “Esto ahoga las finanzas públicas”, añadió el funcionario durante su presentación en el grupo de trabajo del Congreso que revisa el DU de negociación colectiva.

Según Montoya, el decreto sobre la negociación colectiva busca ordenar estos procesos en el Estado y que exista predictibilidad en los gastos, pues el procedimiento debe seguir el circuito de programación multianual del presupuesto público

“En los dispositivos del MEF hay 900 tipos de conceptos que se pagan, como el Día del Reniec, bonificación por retorno vacacional y otras que se crean”.



“No pueden salir negociaciones, que es lo que está pasando ahorita, desfinanciadas. Se hacen pactos y no se pueden pagar. Eso ahoga y crea la deuda social”, dijo.

En ese sentido, afirmó que la norma busca salvaguardar el interés público sobre el colectivo o individual que vino primando en un grupo de negociaciones colectivas. Puso como ejemplos los casos de cinco entidades públicas donde consideran que se abusó de los procesos de negociación.

Reniec

Uno de ellos es el del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde el gasto en ingresos de personal es 9 veces más que en inversiones en la entidad, según detalla el MEF, pero las negociaciones les permitieron subir sus ingresos.

Aquí, el ingreso promedio de un trabajador es de S/ 3,078 al mes, pero adicionalmente reciben por día S/ 6.5 por refrigerio y S/ 8 por transporte.

Si se suman los laudos que les incrementan la remuneración, reciben S/ 1,319 adicionales a su sueldo de manera permanente, y ocasionalmente en el año pueden llegar a recibir S/ 5,100.

Sunarp

Otro caso es el de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), donde en promedio el ingreso de un trabajador es de casi S/ 6,000. Pero por laudos laborales reciben, adicionalmente, S/ 1,075 por movilidad y S/ 1,540 por alimentación. Por laudos ocasionales pueden recibir en el año hasta S/ 89,500.

Petroperú y municipalidades

Situaciones similares se observan en Petroperú y en las municipalidades provinciales de Huaraz y de Chiclayo.

En esta última, su alcalde, Marco Gasco Arrobas, afirmó que los trabajadores han logrado vía laudos de negociación colectiva, que sus puestos sean hereditarios, que el periodo de lactancia materna sea hasta que el menor cumpla 7 años, que el municipio pague S/ 9,000 para la celebración del 14 de febrero, entre otros.

Mayores sueldos

El director del MEF también afirmó que en el Perú los ingresos de los trabajadores del Estado son mayores que los del sector privado.

Mientras un empleado en el sector privado gana, en promedio, S/ 2,227, los servidores públicos tienen un salario promedio cercano a los S/ 3,000.

“Desde el 2016, los ingresos de los trabajadores del sector público superan al privado en cerca del 30%”, afirmó Montoya.

Asimismo, informó que solo el 16% del personal del sector público se encuentra afiliado a una organización sindical. Sin embargo, no se tiene información sobre cuántos convenios colectivos y laudos se emitieron.

Como referencia, en el 2019 se identificaron S/ 2,003 millones en el presupuesto de planillas que no tienen sustento.

Sindicatos afirman que el 98% de convenios colectivos cumplen con el equilibrio presupuestal

Según la secretaria general de la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal, Ana María Lizárraga, los cinco casos presentados por el MEF respecto de abusos de la negociación colectiva, no se repiten en la gran mayoría de los procesos.

“Sí hemos tenido equilibrio financiero en la gran mayoría de casos, en el 98%, porque no representan ni el 2% los casos que han traído. No compartimos los excesos”, afirmó.

Asimismo, la dirigente sindical señaló que siempre existió el informe económico financiero, que ahora lo hará el MEF y ya no el Ministerio de Trabajo, pero ahora se habla solo de una vez de este al inicio del proceso de negociación colectiva, hecho que no permitiría a los sindicatos públicos la elaboración del pliego de reclamos a negociar.

“Si no sé cuál es el informe económico previamente, cómo elaboro mis cláusulas para ver si me excedo o no de los topes presupuestales. De lo contrario termina siendo una celada para decirnos que pedimos en exceso”, dijo.

Ana María Lizárraga destacó que el decreto de urgencia de negociación colectiva permita que por primera vez habilite este tipo de procesos a los trabajadores de los regímenes 276 y 728.