El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dijo que la decisión para la conformación del directorio Banco Central de Reserva no ha sido tomada.

“En este momento si no hay algún pronunciamiento oficial del Ejecutivo es porque no se tiene ninguna decisión, hay que esperar, porque justamente lo que genera inestabilidad es la especulación. Será o no será, se asustan arriba y abajo”, expresó.

Culpo del alza del dólar a algunos funcionarios, “nos están jugando mal algunos funcionarios, pero lamentablemente eso no es humano. No se puede jugar con el pueblo, no se puede jugar con el pan del pueblo”, mencionó.

“Lo que sí es importante es que el dólar debe estar en S/ 3.50 o S/ 3.40, pero hay también gente que está arriba, sí, porque alguna vez dijeron: ese pueblo que eligió a Pedro Castillo se le debe castigar, debe estar el dólar en S/ 6, así se nos amenazó”, indicó el premier.

Funcionarios “pétreos”

Del mismo modo, Guido Bellido indicó que, en la campaña ha participado el pueblo y el pueblo también necesita oportunidad de participar, de demostrar su trabajo.

“Los hijos del pueblo merecen asumir responsabilidades y eso progresivamente se va a estar dando, cumpliendo lo que corresponde”, expresó.

Dijo que no hay que tener miedo porque eso se va a estar dando, “no podemos tener funcionarios pétreos, imposibles de mover, yo creo que todos se preparan profesionalmente para poder asumir”, sin indicar directamente alguna alusión, pero en el marco de la consulta por el directorio del BCR.

Cambios en Petroperú

Sobre la incorporación de Juan Pari y el cambio en Petroperú, Guido Bellido mencionó que, durante más de dos meses ha estado paralizado Petroperú frente a los problemas en Zarumilla, por derrames, indicando que, “los funcionarios se preocuparon más en su sueldo que en resolver su problema”.

“Hay que refregar las instituciones, es importante los cambios y entendemos que el señor Juan Pari y lo demás profesionales harán todo el esfuerzo para que esta empresa sea una empresa bien administrada con alta rentabilidad”, sentenció.