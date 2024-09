El expresidente y candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Israel “desaparecerá” si su rival, la demócrata y vicepresidenta Kamala Harris, gana las elecciones que se celebrarán el próximo mes de noviembre. “Si ganan, Israel desaparecerá. No lo olviden. Si ganan, Israel desaparece. Pueden olvidarse de Israel, eso es lo que va a pasar. Así que tienen que salir el 5 de noviembre y tienen que votar a Trump. Si no lo hacen, creo que va a ser una situación muy terrible”, ha declarado. (Fuente: Democratic National Convention / The Democrats/ x / Europapress)