Últimas Noticias
Empresas G
Empresas
G de Gestión
Finanzas Personales
Newsletters
Mundial 2026
Suscríbete
Inicia sesión
Lo último
Peru Quiosco
Portada
Empresas
Management & Empleo
Economía
Mercados
Perú
Política
Tu Dinero
Finanzas Personales
Inmobiliarias
Plus G
Opinión
Editorial
Pregunta de hoy
Blogs
Tendencias
Lujo
Viajes
Moda
Estilos
Mundo
EEUU
México
España
Internacional
Tecnología
Club del Suscriptor
Mix
G de Gestión
Notas Contratadas
Podcast
Gestión TV
Videos
Fotogalerías
gestion.pe
¿quiénes somos?
términos y condiciones
política de privacidad
politica de cookies
preguntas frecuentes
Hoy interesa
Últimas Noticias
Empresas G
Empresas
G de Gestión
Finanzas Personales
Newsletters
Mundial 2026
Cuadro de búsqueda
Empresas advierten pérdida de habilidades entre trabajadores por uso intensivo de IA
Suscríbete
Inteligencia artificial. (Foto: Difusión)
Empleo y Management
Empresas advierten pérdida de habilidades entre trabajadores por uso intensivo de IA
El informe también concluye que la inteligencia artificial transformará más empleos de los que eliminará.
Defontana incorpora agentes de IA a su software de gestión empresarial
Redacción Gestión
23/07/2026 11H33
MÁS RECIENTES
Avistan ballenas jorobadas frente a la playa de San Bartolo
Caos vehicular en Lima: se pierden hasta 195 horas al año
Fenómeno El Niño amenaza la pesca y el norte del Perú
Pulso Bursátil: sol entre divisas que más se apreciaron, ¿cómo les fue a las acciones?
Empleo y Management + VIDEOS
Empresas advierten pérdida de habilidades entre trabajadores por uso intensivo de IA
Jóvenes redefinen el éxito: menos dinero y más tiempo libre
Más del 60% de peruanos elige mal su carrera, según Ministerio de Trabajo
Sunarp: ¿Cómo independizar tu propiedad legalmente? | VIDEO
El perfil del director independiente
La verdad sobre la brecha salarial de género
¿Quieres trabajar en Alemania? Ahora es más fácil que nunca
¿Qué empresas dan más trabajo en América Latina?
VER MÁS