Empresas advierten pérdida de habilidades entre trabajadores por uso intensivo de IA
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Inteligencia artificial. (Foto: Difusión)
Inteligencia artificial. (Foto: Difusión)

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Empresas advierten pérdida de habilidades entre trabajadores por uso intensivo de IA

El informe también concluye que la inteligencia artificial transformará más empleos de los que eliminará.

Redacción Gestión
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