Así, la cotización del bitcoin superó ayer los US$ 72,127 alcanzando máximos históricos, lo que implica que en el último año se triplicó desde un valor de US$ 20,454.

Pese a este avance en la negociación de la criptodivisa, los analistas advierten que es un activo sin un sustento que permita estimar una tendencia, lo que da pie a críticas de detractores que aún no ven en la moneda una alternativa segura de inversión.

Jorge Guillén, docente asociado de ESAN

“Criptomonedas también están ligadas al lavado”

Bitcoin es un activo muy volátil, no debe sorprender si en unos días o semanas la cotización se reduce a la tercera parte de lo que vemos hoy. Son monedas que no tienen un fundamento económico.

La inversión en esta “cripto” representa solo especulación para generar ganancias comprando y vendiendo en el corto plazo, pero no hay un mecanismo de oferta y demanda que brinde un respaldo económico. Quizá no es el caso de bitcoin pero sí el de otros criptoactivos que tuvieron una vida muy corta y ya desaparecieron del mercado.

Algunas criptomonedas también están vinculadas con operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aunque se está implementando una supervisión a las empresas de intercambio, no hay una regulación detrás de sus operaciones, entonces no termina de ser seguro.

Tomando en cuenta que el perfil de riesgo del peruano promedio es conservador y no les gusta perder, no recomendaría aún una inversión en esta moneda digital. Por ahora, está ganando más atractivo por sus bajos costos de transacción pero cuando sea realmente regulada, no creo que siga teniendo esas cotizaciones tan elevadas.

Si quieren exposición extranjera sería mejor que inviertan en valores de Estados Unidos que cotizan en la BVL.

Juan José Marthans, director de Economía PAD Escuela de Dirección de la Universidad de Piura

“Está claro que es una inversión especulativa”

La necesidad de establecer parámetros de regulación y la tecnología ligadas al bitcoin han ido avanzando a nivel global, se han ido clarificando. Sin embargo, la inversión en esta criptomoneda es muy sensible aún en algunas economías como Perú.

Está claro que es una inversión especulativa y que así como provee ganancias también genera pérdidas grandes de un momento a otro. La volatilidad es una característica propia de su mercado transaccional y eso lo asume quien se atreve a comprar y vender esta moneda.

Asimismo, preocupa el origen de los recursos que podrían insertarse en la negociación en la región, en Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.

¿Hasta qué punto cierto nivel de operaciones está asociado a un mecanismo no del todo transparente sobre los recursos que se canalizan? Esto se maneja con mucho cuidado porque no se trata de seguir simplemente la tendencia global.

Jorge Ramos, gerente general BBVA Bolsa

“No incluirlo en el portafolio si no toleran el riesgo”

La demanda por la criptomoneda crece pero su apuesta depende del perfil de riesgo de cada inversionista. Si es alguien arriesgado puede hacer sentido tener una proporción de bitcoin, un poco más de 2.5% aunque no mayor al 5% de la cartera.

Pero, si no tolera la volatilidad, no sería bueno incluirlo en el portafolio, porque así como ahora ha superado los US$ 70,000 también estuvo en US$ 40,000 y en US$ 15,000 en algún momento. Al no contar con un valor fundamental sobre el cual operar, no se puede saber hacia dónde se va a dirigir en las próximas semanas.

Creo que es una opción para determinado perfil de peruanos, aquellos inversionistas que aceptan más el riesgo y las movidas del mercado, y, sobre todo, que conocen en qué están poniendo su dinero.

Enrique Castellanos, economista de la Universidad del Pacífico

“Solo deben invertir los de alto patrimonio”

El bitcoin es una inversión muy especulativa, que debería para aquellos calificados, preferentemente quienes manejan desde S/ 1 millón, es decir, de alto patrimonio. Para ellos podría ser una alternativa interesante, aunque no deben invertir más de 5% de su portafolio. Todavía es una inversión de mucho riesgo, pues el bitcoin sube y baja fuertemente.

En general, solo se debe destinar entre 1% o 2% del patrimonio, sabiendo que si el dinero se pierde no pasará nada al inversionista. Para una persona con patrimonio de S/ 100,,000 la regla es que como máximo invierta 5%. Si pone S/ 30,000 no es financieramente conveniente. Pero de todas formas va a haber gente que se va a subir a la ola con inversiones por diferentes montos.

Quizás el momento para comprar era hace un año. El bitcoin es casi como una timba; hay que verlo con esa filosofía. Esta moneda tiene detrás a la tecnología del blockchain, que se piensa que va a prevalecer en el mundo de aquí a unos años, aunque podría ser cambiada por otra.

