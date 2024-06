“El ETF de cobre y el de robótica (dentro de la oferta de Global X) son de los que más se negocian a nivel de monto transado en el mercado local”, señaló Julio Plácido, jefe de corredores y fondos de la BVL.

Los ETF son fondos de inversión que cotizan en la bolsa de valores, al igual que las acciones. Estos productos invierten, a su vez, en una serie de instrumentos, dependiendo del ámbito que abarquen o al público al que se dirijan.

Según la BVL, el ETF de cobre de Global X (COPX) y el de robótica (BOTZ) registran un monto negociado de US$ 816,046 y US$ 31,660 en lo que va del 2024, respectivamente.

“En el Perú, existe mucho conocimiento del inversionista retail sobre la industria minera, y por eso el ETF de cobre es el que más se negocia en el mercado local. (El ETF) permite diversificación porque, a través de un solo instrumento, puedes invertir en las mineras de cobre más importantes a nivel global”, explicó Plácido.

“Nosotros (en el COPX) invertimos a través de las compañías, y eso da un poco menos de volatilidad. Las empresas, en la medida que el precio (del cobre) suba o baje, pueden hacer más eficiente su producción, bajando costos (de ser necesario), y dando resultados positivos”, sostuvo Federico Torres, Head of Latin American Sales en Global X, proveedor del único ETF de cobre que cotiza en la plaza limeña.

“Lo que vemos es que casi 100% son personas naturales las que están invirtiendo en el ETF de cobre, aunque está abierto a cualquier tipo de inversionista como fondos de pensiones, asesores patrimoniales, entre otros”, precisó Julio Plácido de la BVL.

El ETF de robótica de Global X (BOTZ), por su parte, invierte en empresas que potencialmente se beneficiarán de la adopción de la robótica y la inteligencia artificial. Así, este fondo incluye en su portafolio, por ejemplo, a Nvidia.

“A veces, la gente quiere montarse en la ola cuando un producto está muy barato, y se olvida de aquellos que han perdido valor. Hay que mirar ambos, aquellos que están tomando un buen momento, y aquellos que pueden estar baratos”, acotó Torres.

LEA TAMBIÉN: ETF de bitcoin ahora es el segundo más negociado en bolsa de Lima

Datos en detalle

El ETF de cobre COPX de Global X invierte en empresas como First Quantum, Boliden AB, KGHM Polska Miedz SA, Freeport-McMoRan INC (dueña de la mina Cerro Verde en Perú) y Glencore. En lo que va del año, este fondo cotizado ha ofrecido un rendimiento del 18.96%. En contraste, el precio del metal rojo reportó un alza de 13.52%. Ello, si comparamos el cierre del 29 de diciembre del año pasado (US$ 3,8915) con el del ayer 24 de junio (US$ 4,4175), según Investing.com.

Asimismo, el ETF BOTZ de robótica ha registrado un avance del 10.98% en el mismo periodo, según datos de Global X.

Más ETF

Global X duplica desde hoy su oferta de ETF en el mercado local, pasando de 7 a 14. Los nuevos ETF de la empresa invierten en infraestructura estadounidense, plata, inteligencia artificial, ciberseguridad, defensa, uranio y vehículos eléctricos y autónomos.

Sobre el ETF de infraestructura americana, Torres destacó que ha demostrado ser resiliente, con niveles de rentabilidad “bastante aceptables”. El fondo se dedica a invertir en compañías que forman parte de todo el ciclo: diseño, construcción y proveeduría de productos.

“(Ofrecemos) el ETF de ciberseguridad porque es un tema que no dejará de estar de moda por muchos años. En cuanto al ETF de defensa, este invierte en industria militar, pero asociado a las nuevas tecnologías”, detalló el ejecutivo de Global X.

Torres señaló además que el ETF de inteligencia artificial posee “muchísimo potencial” en el mercado peruano. “Creemos que va a funcionar muy bien, porque en toda Latinoamérica nos preguntan (sobre ese producto)”, añadió.

Respecto al ETF de uranio, este es un elemento utilizado en la generación de energía nuclear. Así, el fondo de Global X invierte, incluso, en empresas dedicadas a la producción de los componentes de los reactores nucleares.