“¿En qué están invirtiendo los nuevos inversionistas? ¿Vale la pena o (la entrada atípica de clientes retail) va a ser un boom de un año o de medio año y de ahí van a salir espantados de la bolsa?”, inquirió el analista en el espacio Diálogos promovido por Gestión.

Cuando se invierte, lo primero es averiguar si el vehículo elegido permite llevar el dinero a donde el usuario requiere, explicó Ramos. “Para eso, necesitas que ese vehículo sea supervisado. Eso no es 100% garantía, pero al menos la garantía es mayor. Y no porque sea una estafa, sino porque te pueden vender algo que no es. Hay que tener cuidado con las plataformas, por ejemplo”, sostuvo el experto.

“Tengamos cuidado a quién le damos acceso. No solo debe aumentar el número de nuevos inversionistas, sino que la inversión debe ser bien hecha”, concluyó.

¿Dónde hay más riesgo?

Pese a la advertencia de Ramos, este señaló que existen alternativas más riesgosas que la bolsa de valores. “Yo me pregunto, ¿qué es más riesgoso: hacer un negocio propio o comprar las empresas más grandes del mundo o del Perú?”, se preguntó.

“Veamos lo que está pasando con la gente que ha sacado su plata de la AFP, ¿cuántas empresas chiquitas ha sobrevivido de las que se han creado? ¿Y qué va a pasar con las compañías más grandes del Perú o del mundo? ¿Qué va a pasar con Microsoft en el futuro? ¿Es riesgoso comprar Microsoft?”, señaló el analista.

Es decir, emprender un negocio propio, según Ramos, es más riesgoso que invertir en las acciones de una compañía consolidada que cotiza en el mercado bursátil.

“Cuando compras una acción no solo debes hacerlo porque ves que el precio sube, sino porque consideras que la empresa tiene ventajas competitivas para crecer en el futuro”, añadió el analista.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.