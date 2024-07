5 julio del 2019. Hace 5 años

SE ACELERÓ CAÍDA DE AGROEXPORTACIONES

Ventas al exterior de productos tradicionales descendieron 8.2% y de los no tradicionales, en 7.4%. Mayor contracción fue en mangos y uvas. Encuesta del BCR revela que expectativas de 340 principales empresas del país volvieron a disminuir por tercer mes consecutivo en junio.

5 de julio del 2019. Hace 5 años

IFS, HOLDING DE INTERBANK, ESPERA LEVANTAR US$ 450 MLLS. EN WALL STREET

Holding peruano ofrecerá en plaza neoyorquina nueve millones de acciones. Listado del papel se realizaría antes de fin de año y aumenta probabilidad de que acción forme parte de índice MSCI. Después de seis años, una empresa peruana se alista a salir a la bolsa neoyorquina.Así, Intercorp Financial Services (IFS) ingresó a la Comisión de Valores de EE.UU. una declaración de registropara la oferta pública de acciones en esa plaza. El holding financiero -que tiene entre sus subsidiarias a Interbank- planea ofrecer alrededor de nueve millones de acciones a un precio de entre US$ 44 y US$ 50 por acción.

5 de julio del 2023. Hace 1 año

EMPRESAS SE ALISTAN PARA EL NIÑO ANTE INEFICIENCIA ESTATAL

IPSOS PERÚ ¿Qué acciones está tomando su compañía ante El Niño? Desarrollar un plan de contingencia 42% ¿En qué medida cree que estas entidades están preparadas? Gobiernos locales. Poco o nada preparados 98% CEO encuestados también priorizan refuerzo de la infraestructura en sus operaciones (32%) y capacitaciones frente a emergencias (26%). Tienen poca fe en la capacidad gubernamental.