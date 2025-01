El exjugador del Club Atlético Colón de Argentina anunció que acudirá a la FIFA para denunciar al cuadro blanquiazul, que optó por no adherirlo a sus filas al “no pasar satisfactoriamente los exámenes médicos” correspondientes. Según el futbolista, el documento que firmó nunca estuvo sujeto a esta condición. “Era la propuesta formal del equipo firmada por el gerente José Bellina, nunca se decía nada en ese papel (con respecto a exámenes médicos condicionantes)”, argumentó el futbolista.

Por su parte, Alianza Lima ha negado la existencia de un contrato. “Lo que se firmó es la carta invitación (carta oferta), en la cual está establecido claramente que debe pasar exámenes médicos para la firma del contrato”, dice José Bellina, gerente deportivo del equipo de La Victoria.

Gestión consultó con tres especialistas en materia de contratos, para analizar el caso en controversia, pues en medio de la disputa legal existen algunas preguntas claves por resolver: ¿qué tipo de documento firmó Brian Farioli? ¿este cumple con los requisitos mínimos para garantizar un vínculo contractual? ¿qué ocurriría si Alianza Lima no llegó a condicionar al jugador a un examen médico en la carta oferta?

Contacto entre Farioli y Alianza Lima

El solo contacto y firma de una carta oferta, no determinaría el futuro del jugador, según los especialistas. No obstante, de ser el caso, en un futbolista el principal requerimiento es que cumpla las condiciones para realizar su actividad principal: jugar profesionalmente al fútbol.

“Si no hubo un contrato y solo hubo tratativas, no habría una obligación entre el club y el futbolista”, dice Miguel Flores, abogado especialista en temas civiles.

Por su parte, Mario Pinatte, socio del Área Laboral de CPB abogados, “cuando un club quiere contratar a un trabajador, conversa y fija términos”.

“El tema es que en el caso de un jugador de fútbol, que viene para jugar fútbol, tiene que pasar una prueba médica, que esté en condiciones para jugar”, argumentó.

Requisitos mínimos de un contrato

El volante argentino, que alguna vez pasó por las filas de Colón, Arsenal y Central de Córdoba, insiste en que firmó un “contrato” antes de llegar al club. Este documento, a voz del jugador, estaba firmado por Bellina y contenía términos de su incorporación.

“Formalmente los contratos laborales, según la normativa actual, primero tiene que celebrarse por escrito con la firma de las partes, y la vez registrarse ante la FPF y el Ministerio de Trabajo. Con esto, estaría formalizada la relación laboral. Si hablamos de una propuesta con ciertos términos, hablamos solo de una propuesta. De por sí no configura un contrato si no se considera a ambas partes y está suscrito a los organismos antes mencionados”, dice Flores.

Contrato sujeto a condición

A nivel deportivo, a diferencia de un centro laboral que presta otro tipo de actividades, sí es importante la buena condición física de la persona a contratar. Claramente hay excepciones, como las de un futbolista de alto costo y con un corto período de recuperación diagnosticado.

En el caso de Brian Farioli, el jugador argumenta que no se habló nunca de una condicional, como el pasar exámenes médicos para ser contratados. Algo que es usual en el fútbol.

“Lo que se hace es una carta oferta sujeto a una condición que el señor no pase los exámenes médicos. El acuerdo de voluntades, destinada a crear efectos jurídicos, ya es un contrato. Según nuestra legislación civil, un contrato se formaliza cuando hay una oferta y una aceptación. Sin embargo. si yo hago una oferta y pongo una condición, la aceptación de la otra parte no formaliza el contrato hasta que la condición se realice”, expresó Pinatte.

Asimismo, el abogado especialista consideró que “esa condición es determinante; ya que si esa condición no está, se iría a revisar la buena fe del jugador. Si no está apto, no debería comprometerse a jugar, porque estaría mintiendo”.

“Si la condición no se ha dado, que es pasar el examen médico bien, no se puede hablar de una relación contractual. Y si no estuviese, el futbolista no podría hablar de buena fe si no está en buenas condiciones”, agregó.

¿Alianza Lima podría perder este caso?

“Alianza Lima solo tendría un problema si el jugador está en buenas condiciones”, dice el abogado Mario Pinatte.

“Si se hace un peritaje imparcial y determina que el señor está lesionado, ¿ha intentado estafar al club? Ahora, si fuera el caso que sí está en perfectas condiciones y de manera arbitraria no quieren contratarlo, sería un análisis diferente”, agregó.

Por otra parte, el abogado Miguel Flores sostiene que “si el jugador demuestra que todo estuvo listo y predispuesto para la firma de un contrato, pero debido a que el club decidió dejar sin efecto la propuesta presentada y aceptada, y esto conllevó a que él no pueda firmar otros vínculos, puede iniciar una acción y buscar una negociación de indemnización”.

“Podría generarse una contingencia para Alianza Lima, si habiendo aceptado las condiciones y decide no firmarlo indicando que ha habido un tema médico y él demuestra que sí tendría las condiciones físicas, podría generarse un tema indemnizatorio si existe un daño real. El jugador debe demostrar que ha perdido una propuesta o habría tenido un perjuicio económico. Si el club no lo ha condicionado a un examen médico en su propuesta, en las primeras tratativas, no concluye un vínculo hasta que se formalice el contrato”, puntualizó.

