No hay lugar a dudas de que el podcast es uno de los formatos que mayor éxito ha tenido entre el público en los últimos años. No en vano Spotify ha invertido US$ 1,000 millones en este negocio, una de sus apuestas más fuertes para el futuro de la compañía.

Por eso, desde Gestión queremos presentarles el nuevo podcast que hemos producido en conjunto con los medios asociados de la Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE), conformada por El Economista (México), La República (Colombia), Diario Financiero (Chile) y este periódico.

Actualidad Latinoamericana es el nombre de este espacio que por ahora se encuentra en las plataformas Spotify y Soundcloud. Está elaborado por un grupo de cuatro editores de estos medios: Octavio Amador, del diario El Economista; Joaquín Mauricio López, de La República; Renato García, del Diario Financiero; y Víctor Huamán, de Gestión. Ellos le cuentan cada martes la perspectiva de los principales diarios económicos de los países miembros de la Alianza del Pacífico.

“Se le da prioridad a los temas de economía, negocios y finanzas, pero el podcast siempre está abierto a otros temas, como por ejemplo hace poco el político, con las elecciones de Colombia”, detalla Huamán. “Con este producto se busca llegar de una forma distinta al lector de nuestros diarios, y que a la vez es una persona que busca estar informada sobre este tipo de contenidos”, agrega Huamán.

La importancia de la noticia económica

“La economía de la región tiene patrones parecidos, modelos económicos que no son muy distantes, así que un espacio en el que se resuma lo que pasó en la semana en cada país, y que además alerte de lo que viene, es oportuno”, opina Mauricio López.

Con él concuerda Renato García, quien cree que “contar con una perspectiva regional permite a los oyentes entender cómo y por qué los negocios en un país, o el cambio de regulación en otro, afectan a toda una comunidad de empresas, trabajadores y consumidores. Esa perspectiva hasta ahora no ha sido bien cubierta, y por su naturaleza, la RIPE está en una posición ideal para hacerlo”.

Asimismo, Octavio Amador sostiene que la información económica debe socializarse más. En ese sentido, apunta que “en la medida en que los oyentes tengan mejores y más accesibles contenidos noticiosos de economía, se estimula un círculo virtuoso que termina en una ciudadanía con apetito de productos informativos de mejor calidad”.

El espacio

Actualidad Latinoamericana empezó a gestarse hace un año, pero recién vio la luz desde hace poco más de un mes.

A la fecha, cuenta con cinco episodios con una duración de 25 minutos aproximadamente cada uno.

En corto