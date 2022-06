El titular del sector, Roberto Sánchez, reiteró que el proyecto de ley del Ejecutivo, que tiene por objeto regular la explotación de esta actividad, permitiría recaudar S/ 160 millones anuales.

Dicho monto -comentó el martes en una reunión con representantes del Legislativo y entidades de salud mental- serían invertidos en la reactivación del turismo, además en obras de infraestructura pública y promover el deporte.

¿La propuesta alcanza a los eSports?

Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (Apdev), explicó a gestion.pe que este proyecto de ley hace referencia a los videojuegos de casino (no propiamente eSports) y apuestas online; “aquí si entran los eSports, porque uno puede entrar al portal de apuestas y encuentra las competencias de eSports”.

Para la Apdev, las apuestas en los eventos de deportes electrónicos realizados en línea presentarán desafíos únicos. “Esto requerirá que los reguladores y la comunidad de eSports trabajen juntos para identificar enfoques tecnológicos que garanticen la integridad y la confianza en los eventos de eSports cuando se realizan en línea o de forma presencial”.

Asimismo, destacan que las competiciones de eSports ya generan miles de millones de dólares en todo el mundo y atraen cifras de audiencia que superan incluso a la Super Bowl a las transmisiones en línea y a las emisiones televisivas lineales.

“Dada la enorme popularidad del mercado de los videojuegos en todo el mundo, es lógico que ofrecer la posibilidad de apostar en eventos competitivos de videojuegos represente una oportunidad para un amplio grupo de personas implicadas en los deportes electrónicos, desde casinos y apuestas deportivas hasta editores de juegos, anunciantes, equipos y jugadores profesionales, plataformas tecnológicas, proveedores de datos y servicios de integridad”, precisa.

Por ello Tapia, insiste en que la integridad y la equidad son las cuestiones clave que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar cómo regular las nuevas tecnologías.

De acuerdo con el portal Statista, en 2021, el mercado de eSports o deportes electrónicos recaudó más de US$ 1,084 millones. De ellos, aproximadamente US$ 640 millones procedían del patrocinio. Por su parte la venta de merchandising y entradas reportó unos ingresos superiores a los US$ 66 millones.

Statista: eSports 2021

En ese sentido, una regulación impactaría principalmente a los jugadores de deportes electrónicos, entrenadores, clubes, streamers, comentaristas, organizadores de campeonatos, analistas de deportes electrónicos, agencias de publicidad y marketing digital, pues habrá menos dinero en el ecosistema.

El contexto

En el Perú, existen empresas que se dedican a las apuestas deportivas pero que se encuentran domiciliadas en el extranjero.

Esto significa que regular las apuestas deportivas en línea implica crear obligaciones para empresas que no están domiciliadas en el Perú, lo que implicaría fomentar la doble imposición, pudiendo vulnerarse algún convenio internacional y, más importante aún, probablemente la empresa de apuestas deportiva online encuentre una forma creativa de evitar el pago de impuestos.

Por ello, según los especialistas, resulta necesario que el Perú suscriba convenios internacionales con los principales países que alojan a este tipo de negocios para evitar la doble imposición y con ello incentivar el pago real del impuesto, promoviendo la verdadera formalidad de esta industria, ya que la evasión tributaria podría ser perseguida por la administración tributaria del país en donde la empresa de apuestas online reside.

El proyecto

El proyecto de ley plantea un impuesto directo aplicado al Ingreso Neto (Net Win) del 12% a las casas de apuesta que operan en internet, mismo porcentaje que la actividad de casino y tragamonedas.

Asimismo, se establecen los porcentajes de distribución, así como los beneficiarios del impuesto.

De acuerdo con el documento, que ya evalúa la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, se establece que del 100% recaudado por concepto del Impuesto a los Juegos, el 40% de la recaudación se dirigirá al tesoro público, el 20% restante va al Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el 40% al Mincetur de acuerdo con la siguiente distribución interna: 25% a las labores de control y fiscalización de la actividad y el 75% a la promoción y desarrollo turístico.

También se reafirma que Mincetur es la entidad responsable de otorgar las autorizaciones para el uso de plataformas tecnológicas en juegos y apuestas deportivas, así como en locales físicos, por lo que las empresas deberán estar inscritas en el Registro Único de Contribuyentes.

Asimismo, deberán contar con un representante legal en Perú y un dominio web con la terminación “.pe”.

En el proyecto se establece, además, controles para evitar el lavado de dinero y Establece controles de seguridad para la transmisión de datos técnicos y económicos imprescindibles para la transparencia del juego y la fiscalización tributaria, entre otros.

La propuesta incorpora disposiciones legales, técnicas y económicas para la autorización, control y fiscalización de las plataformas tecnológicas de apuestas deportivas a distancia, promoviendo su formalización.

También se incorporan disposiciones para persecución del juego ilegal y establece controles de acceso y verificaciones de la identidad y edad del jugador.

A la par, las empresas que no cuenten con la autorización sectorial respectiva estarán prohibidas de suscribir contratos de publicidad o patrocinio.

Respecto a las sanciones administrativas estas incluyen: amonestación, multa, suspensión de actividades, cancelación de autorización y/o registro administrativo, e inhabilitaciones.

Dato

A la reunión del Mincetur, asistieron representantes del Minsa, Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi y del Colegio de Psicólogos del Perú; quienes coincidieron en la necesidad de establecer políticas públicas de prevención y tratamiento de la salud mental, para lo cual resaltaron la importancia de una regulación que permita establecer controles de acceso a menores de edad y la promoción de las consecuencias de la ludopatía.

