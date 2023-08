Y es que, un centro educativo que decide estar lejos de las tendencias tecnológicas, “pierde mucho valor de cara a su enseñanza”.

“La misión de un instituto o centro educativo es formar y capacitar profesionales del presente para el futuro. No puede estar lejos del nuevo contenido y las nuevas formas de enseñanza que exige el entorno: hay una tendencia disruptiva importante de la tecnología en la educación”, dijo a Gestión, Peter Yamakawa, decano de ESAN Graduate School of Business.

Algunas tecnologías, como la inteligencia artificial, puede permitir que los estudiantes de las nuevas generaciones aprendan más rápido. Mientras que, la realidad aumentada, “genera espacios inmersos donde se crean experiencias de forma segura. (...) La Generación Z busca contenidos rápidos, prácticos, que tengan impacto y que estén relacionados con la gamificación”.

Para Yamakawa, ninguna institución que quiera ser rigurosa o relevante puede “hacer oídos sordos” a las tendencias tecnológicas emergentes como el aprendizaje móvil, inteligencia artificial, gamificación, evaluación sistematizada automática, aprendizaje adaptativo, computación de nube, redes sociales, entre otras.

Avances tecnológicos en la educación superior

A medida que estas tecnologías continúan evolucionando, la educación superior se encuentra en una constante transformación para adaptarse a las demandas de la era digital y preparar a los estudiantes para un futuro cada vez más tecnológico y globalizado. ¿Cómo lo hacen las universidades peruanas?

Contiverso, el nombre del espacio digital en el metaverso creado por la Universidad Continental en el 2021. (Foto: Universidad Continental)

Universidad Continental

“Contiverso” es el nombre del espacio digital en el metaverso creado por la Universidad Continental en el 2021, y que fue diseñado para replicar las sedes y laboratorios del centro de estudios de la manera “más realista posible”.

De acuerdo a Miguel Córdova, director de Tecnologías Digitales de esa casa de estudios, esta tecnología -la más explorada por la universidad- tiene una versión tanto para móviles y computadoras, y cuenta con la alternativa de utilizar gafas de realidad virtual para “una experiencia más inmersiva”.

Por ejemplo, para la carrera de Psicología, se adaptó un espacio digital para una Cámara Gesell. “También se habilita una cámara para visualizar el rostro humano del paciente. Otro escenario se usó para la carrera de Derecho, para la creación de salas de audiencias. Algunas sustentaciones de trabajos finales se han realizado en el Contiverso”, destacó.

En tanto, el docente señaló que entre los proyectos más ambiciosos de la universidad está la creación de un docente virtual llamado “Docente 2048″, creado a partir de inteligencia artificial generativa y programación de lenguaje natural. Este ‘docente’ tendrá como su hábitat el Contiverso, “para que los alumnos puedan recurrir a él en caso de consultas y dudas. Es un profesor que puede aprender y nosotros podemos alimentar de conocimientos”.

Finalmente, Miguel Córdova señaló que la Universidad Continental está trabajando en la holografía digital para la proyección de docentes durante las clases a distancia y la utilización de blockchain en la educación para el 2025, “para registrar certificados, documentos y credenciales, que permitan abandonar el papel”.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Jorge Bossio, director de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que están trabajando sobre la inteligencia artificial como un complemento para mejorar la experiencia de aprendizaje en la generación de contenidos y la creación de versiones alternativas de las clases.

Desde este año, la UPC cuenta con herramientas de IA generativa, que utilizando data e información de los docentes, brinda tutoría disponible las 24 horas del día durante todo el año.

También dijo que están trabajando en laboratorios personalizados, gemelos digitales que replican instalaciones de la UPC, para brindar posibilidades de pruebas y experimentos al alumnado. Por ejemplo, en la facultad de Medicina, se han implementado Laboratorios de Estructura y Función del Cuerpo con modelos 3D y 360°.

Asimismo, también cuentan con simuladores que a través de la realidad virtual y realidad aumentada, o mixta, permite que los alumnos pueden trabajar en grupos y en tiempo real, mediante tablets o dispositivos móviles.

Para fines del 2023, apuntan a que los docentes y estudiantes tengan como mínimo un 20% de competencias digitales y en tecnologías emergentes. “Esperamos que a fin de año al menos 5,000 estudiantes y docentes cuenten con un buen nivel de desarrollo”, indicó el director de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa de la UPC.

(Foto: UPN)

Universidad Privada del Norte

Carlos Villanueva, director Académico de Educación Virtual de la Universidad Privada del Norte (UPN), contó que el centro de estudios se está enfocado en el “proctoring”, lo cual consiste en que la IA pueda revisar evaluaciones en tiempo real y de manera remota.

“(El proctoring) identifica ciertos patrones para indicar la falta académica durante la evaluación. Otra solución que utilizamos es el SAAS (software as service, software como servicio, en español), para incluir algunos cursos con laboratorios virtuales y el sistema adaptativo. Así, el estudiante puede nivelarse como con un tutor personalizado, y con el sistema autorregulándose a la necesidad del estudiante”, señaló.

El docente sostuvo que pese a que algunas carreras tienen un uso mucho más intensivo por sus propias características digitales, están trabajando en una solución tecnológica transversal que impacte en todas las carreras de la UPN.

Desde el 2018, el centro de estudios se encuentra trabajando con motores de riesgo para analizar la deserción estudiantil y tener mayor predictibilidad sobre las competencias del estudiante. A ello se suma el concepto de Robot Process Automation, que busca identificar patrones rutinarios en el alumnado.

Finalmente, señaló que aún están evaluando la creación de un metaverso, dado que deben estudiar mejor el perfil geo demográfico de su alumnado, que no solo se encuentra en Lima. “Es probable que la solución consuma muchos recursos y no facilite el proceso del aprendizaje, ahí se pone por delante la persona y no la tecnología”, indicó.

(Foto: Freepik)

Universidad de Lima

Fernando Kato, director Universitario de Informática y Sistemas de la Universidad de Lima señaló el centro de estudios ha puesto el foco sobre las tecnologías emergentes en la innovación y digitalización de procesos, tanto académicos como administrativos, para lo cual se encuentran trabajando en machine learning para analizar patrones en el comportamiento estudiantil.

Otro ámbito que vienen trabajando son los procesos de admisión a los campus, para lo cual han incorporado sistemas de reconocimiento fácil en tiempo real. Asimismo, mediante inteligencia artificial, crean perfiles de personalidad en estudiantes de posgrado, a fin de facilitar la elección de métodos pedagógicos y herramientas educativas para cada perfil.

Por el lado administrativo, se encuentran trabajando en la automatización robótica de procesos (RPA, por sus siglas en inglés), lo cual permite que se “automaticen tareas repetitivas”, para que el personal se concentre en la toma de decisiones estratégicas y actividades de mayor agregado.

Finalmente, desde abril del 2023, la Universidad de Lima inauguró el Edificio I1, que alberga laboratorios de “alta tecnología” como el Laboratorio de Inteligencia Artificial, Lab. de Internet de las Cosas, Lab. de Redes y Ciberseguridad, Lab. de Virtualización y Computación en la Nube, entre otros. Este edificio también incluye una isla de realidad virtual y realidad aumentada.

En setiembre próximo la universidad internamente estará lanzando Café IA, un espacio para integrar el uso intensivo de la inteligencia artificial en materia de educación tanto para docentes como alumnos.

(Foto: Freepik)

Universidad Norbert Wiener

Alberto Rojas, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Norbert Wiener, señaló que desde el 2022 se encuentran trabajando en proyectos para crear un metaverso e incluir la inteligencia artificial en sus cursos, con el apoyo externo de centros educativos en el mundo.

“Estamos trabajando con el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) para implementar clases en el metaverso, involucrando estudiantes y profesores de ambas instituciones. El objetivo es superar las limitaciones de videoconferencias tradicionales y conseguir interacciones más cercanas a las experiencias presenciales”, indicó.

Asimismo, en alianza con Arizona State University, están desarrollando un plan estratégico centrado en la utilización de IA para lograr mejoras en el aprendizaje. En tanto, están evaluando la incorporación de herramientas de IA generativa a cursos de comunicación para mejorar los hábitos de estudio del alumnado.

“Estamos diseñando nuevos cursos que incluirán la enseñanza de habilidades como la programación en ChatGPT con Python”, concluyó.

Bioimpresora. (Foto: UPCH)

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Hector Lacherre, jefe de la Unidad de Educación a Distancia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, señaló que desde el centro de estudios promueven la utilización “reglamentada y con lineamientos” de la inteligencia artificial en los estudiantes.

“También contamos con un sistema de IA que permite a los jefe de carreras, docentes y coordinadores, buscar el curso idóneo dentro de los 10,000 que tiene Cursera (con quienes tienen un convenio) y que se pueda convalidar luego para los estudiantes”, señaló.

También manifestó que por el lado del hardware, desde el 2022, cuentan con impresoras 3D y bioimpresoras para la carrera de Ingeniería Biomedica. Asimismo, a través del uso de gafas de realidad virtual, como los Oculus Rift, están implementando simuladores para los cursos de las carreras de ingeniería.

“Tenemos también Centro de Simulación para las carreras de Medicina, Estomatología y Enfermería, específicamente para temas de Pediatría, Ginecobstetricia y Cirugía. Son una especie de muñecos electrónicos donde simulan una sala de operaciones”, concluyó.

