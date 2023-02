Hace cinco años, Beastcoast, una escuadra son sede en Norteamérica, llegó a tierras peruanas para realizar sus primeras inversiones y captar nuevos talentos. Al cierre del 2022, según Alejandro Moral , director regional del equipo, otras organizaciones extranjeras hicieron lo propio para apuntalar los sueldos de manera exponencial en el mercado peruano.

“Equipos como Evil Geniuses (Estados Unidos) y Alliance (Europa Occidental) llegaron a la región para ponerse a la par, y tuvieron que equiparar los salarios que se ofrecen en los equipos europeos. (Por estos motivos) Los salarios han incrementado en 300% en algunos casos, 500%, en otras organizaciones. En los más grandes se encuentran los jugadores con los salarios más altos, definitivamente están con 4 ceros americanos”, mencionó.

Estas cifras son una respuesta a lo que los expertos en la materia señalan: el Perú es el más grande semillero de talentos de Dota 2 en Sudamérica. No obstante, antes del 2019, las organizaciones estaban en un periodo muy joven y la informalidad predominaba en este rubro con salarios inferiores a US$ 800 por equipo.

“La región era muy joven y había gran potencial de explotación. Perú es un país en que el Dota 2 está metido en su cultura. Esta combinación de factores hizo que beastcoast decidiera apostar por el equipo peruano (en el 2019). La escena comenzó a evolucionar, y más equipos comenzaron a tener presencia mundial. Luego de The International –el mundial de Dota 2-, y tras los muy buenos resultados, se hicieron relaciones y paso lo mismo que paso hace 4 años, llegaron equipos de Europa y Norteamérica”, destacó.

También, señaló que para disponer de un equipo en Lima que pueda competir a la par con los equipos top de la región (primera división), es necesario contar con un presupuesto cómo mínimo de US$ 1 millón.

Millonarios auspicios

Así como con los sueldos, se incrementó la demanda de parte de las marcas, que ven ahora con otros ojos los deportes electrónicos en el Perú. En esa línea, Moral destacó que han incrementado en gran medida el número de auspicios y sus contribuciones monetarias.

“Ha incrementado la demanda porque antes era algo creciente, pero ahora que las marcas están super metidas en el engagement, en los números que se generan, en redes sociales y publicidad, están muy pendientes. Con cada sponsorship tenemos un cronograma, cada uno se encarga de manejar las activaciones y todo lo que es la relación con la marca, eso ayuda mucho. Pero eso no lo teníamos antes”, mencionó.

En ese sentido, según las estimaciones de Alejandro Moral, antes los auspicios entraban a los equipos con una cifra inicial de US$ 150,000, y que ahora, “están rodeando los US$ 500,000″.

LEA TAMBIÉN: Gamers con precios de accesorios a la baja y el ingreso de nuevas marcas

A ello, se agrega también que las marcas han cambiado su manera de relacionarse con los equipos. Según Adrián Mohme , gerente general de la productora 4D Esports, a cargo de la Lima Major 2023, hay diversos factores que entran a tallar a la hora de negociar con las marcas.

“Hablando sobre auspicios globales, presencia de marca, activaciones que se pueden hacer, presencia física en un evento. Cada marca es diferente y tiene necesidades distintas. Lo importante es adecuarse y armar algo acorde a esas necesidades”, señala.

Según Mohme, esta tendencia ha influido para que los sueldos también incrementen para las organizaciones nacionales, a raíz del crecimiento en los auspicios por marcas endémicas y no endémicas, por lo que actualmente “el mercado de Dota 2 de todas maneras mueve millones de dólares”.

No siempre fue asi

Tenía 18 años y había terminado recién el colegio en el 2010, cuando Benjamín ‘Benjaz’ Lanao decidió dedicarse a tiempo completo al Dota 2. Han pasado más de 13 años y continúa labrando su carrera en la escena profesional, mientras organiza e invierte en su propio equipo bajo el nombre de “Ravens”.

“Es increíble lo que han crecido desde el 2010. Sí había torneos, pero de muy poca paga, y era trabajoso y duro. Más de 12 horas jugando por S/ 400, máximo S/ 1,000, repartidos entre cinco personas”, dijo.

Lanao confiesa, que desde el inicio no jugaba con la esperanza de volverse millonario o vivir de esto, “solo era un hobby y me divertía mucho competir”.

No obstante, la evolución y el crecimiento de la escena cambió sus primeras pagas de “comidas y estadía”, por una tajada de los US$ 135,000 que recibió su equipo (5) por su participación en ‘El mundial de Dota 2′ en el 2017.

“Ahí me di cuenta que podía hacer una carrera, parecía algo loco. Yo no era un pro player, o jugador profesional cuando inicié. Me decían vicioso, ludópata, así nos catalogaban”, señaló.

LEA TAMBIÉN: El entrenador que vino de los videojuegos

Sobre el cambio que han tenido los sueldos de los jugadores, Benjamín sostiene, al igual que el representante de beastcoast, que es debido al ingreso de más organizaciones y marcas extranjeras al país.

“Lo que pasa es que hay organizaciones grandes que han entrado a la región. (…) Ellos ya dan un sueldo acorde a sus países, que no es poco. Es básicamente alrededor de un quíntuple de lo que ganaba el mejor equipo peruano en el 2019. Casi todos los equipos peruanos han subido sus sueldos por la llegada de los equipos extranjeros y las marcas están muy al pendiente de la región . Por eso es que hay bastante apoyo”, dijo.

¿Una tendencia al alza?

Del otro lado, Mariano Tapia , presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (Apdev), dijo que esta tendencia al alza de los presupuestos es una respuesta directa a la inyección de capital por parte de los extranjeros.

“La escena de Dota 2, antes del 2016/2017, se mantenía con ciertas ligas locales y que con el tiempo han desaparecido ya que la escena se ha profesionalizado dado que se exportan jugadores y por ese motivo, la mayoría del talento pide un incremento de los sueldos y eso hace que hayan nuevos equipos que llegan a Latinoamérica desde Norteamérica, Asia, entre otros continentes”, dijo.

Según Tapia, es importante que las organizaciones desarrollen acuerdos y condiciones con las marcas.

“Los equipos desarrollan un área de Marketing y Comercial, y llegan a un acuerdo a las condiciones. Nuevamente, al igual que en el futbol, tienes diversos paquetes de patrocinios, main sponsor, sponsor silver, gold, etc. De acuerdo a esos niveles de patrocinios se tienen nuevas responsabilidades”, destacó.