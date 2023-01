Los deportes electrónicos continúan abriéndose paso en el escenario local. Se confirmó por parte de Valve, compañía desarrolladora del juego Dota 2, que Lima, la capital del Perú, será la sede del primer evento oficial del eSports en la región de Sudamérica.

El comunicado emitido por la organización anuncia la confirmación de la “Lima Major”, el primer evento de la temporada competitiva del circuito profesional de eSports de Dota 2.

El tour que corresponde a la época de invierno en otros países, reunirá en Lima a los mejores equipos de Dota 2 en el mundo.

Los equipos de la primera división que logren destacar y ocupar los primeros puestos en las regiones de Norteamérica, Sudeste Asiático, China y Europa del Este y Oeste, podrán participar en la Major.

Según lo anunciado, la competencia será organizada por la productora peruana 4D Esports, y tiene como fecha estimada para su realización del 24 de febrero al 5 de marzo.

La venta de entradas iniciaría el 10 de enero y sería realizado por fases , de acuerdo a las estimaciones.

Finalmente, con la confirmación de la Lima Major, se confirmaron otras competencias de las temporadas de primavera y verano, en las ciudades de Berlín y Bali, respectivamente.

(Foto: Valve)

Presencia peruana

Actualmente la representación nacional se hace presente con creces en la región, pues de acuerdo a los datos de Liquidpedia, el 70% de jugadores participantes de la región corresponden a la nacionalidad peruana. Es decir, hoy hay 28 compatriotas inscritos en la liga oficial de Dota 2.

Asimismo, de los 8 equipos en carrera en la primera división de Sudamérica, 4 equipos cuentan con adminitración peruana, con nombres como Infamous Gaming, Ravens, Infinity y Thunder Awaken.

LEA TAMBIÉN: Las expectativas de inversión en eSports para los próximos 18 meses

Otros equipos como beastcoast, Evil Geniuses y Alliance Latam -que no son dirigidos por peruanos- incluyen dentro de sus filas a compatriotas.

Todos los participantes de la primera división del Dota Pro Circuit (DPC), la liga de Dota 2 en Sudamérica, podrán acceder a los premios que se reparten de los US$ 205,000 destinados por Valve, con US$ 30,000 para el primer puesto y US$ 28,000 para el segundo.

La fechas del DPC tienen como inicio el 10 de enero y última jornada el 29 del mismo mes.