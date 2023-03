Así, en un año más de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se han registrados avances, pero también desafíos respecto a la participación de las mujeres en la industria de la Tecnología e Información (TI).

En diálogo con gestion.pe la responsable del Centro de Innovación de Tecsup, Angelica Vargas, señala que pese al talento y destreza que puedan tener las mujeres, lamentablemente hay algunos prejuicios con los que se debe seguir trabajando y que inician en una edad temprana: cuando empiezan los estudios profesionales, antes de ingresar al mercado laboral.

Según dijo, “las jóvenes no se tiran a la piscina” muchas veces no porque no pueda, sino porque muchas veces esos prejuicios han sido normalizados.

“Muy pocas veces las mujeres eligen carreras de tecnología, eso quiere decir que tenemos que seguir trabajando en eliminar estos prejuicios que hacen que se considere a la mujer para otro tipo de profesiones , para lo cual claramente somos muy talentosas, pero no quiere decir que por ser mujer, no podemos involucrarnos en la tecnología, sino más bien todo lo contrario. Más bien, la industria y nuestro país necesita más mujeres involucradas en la tecnología para poder desarrollar soluciones que abordan la problemática de manera integral, incorporando una visión femenina que representa más del 50% de la población. Los prejuicios empiezan a una etapa super temprana y normalizamos muchas veces las situaciones”, afirmó.

¿Qué hacer? Vargas señala que se debe poner en valor a las mujeres que de una u otra manera han decidido elegir carreras de ciencia y tecnología, y reconocerlas como un referente para el país, para que las niñas desde muy pequeñas puedan ver en ellas referentes a quien aspirar y no verlas como una como un anhelo muy lejano, “sino que puedan ver en ellas mujeres de carne y hueso a las que ellas claramente puedan seguirles los pasos”.

Otras de las iniciativas es la mentoría, en cómo estas mujeres referentes pueden transferir toda su experiencia pues el camino no necesariamente es sencillo. “Estas experiencias de vida enriquecen a estas jóvenes que recién se están incorporando al mundo laboral. Entonces, la mentoría no solamente inspiran, sino que además fortalece, entrena y acompaña el crecimiento personal y profesional de las jóvenes que se están incorporando en el mundo de la ciencia y la tecnología“, dijo.

De igual manera mencionó la entrega de becas , pues lamentablemente en el país y principalmente en la zonas rurales las familias- también por un tema de prejuicio- eligen educar el hijo varón en lugar que la mujer. En ese sentido, dijo que hay becas que apoyan la educación de las mujeres en las carreras asociadas a la ciencia y tecnología.

¿Cuáles son las rutas para el ascenso laboral?

En la etapa laboral la situación de las mujeres ha mejorado de a pocos. En diálogo con gestion.pe la Gerente de Gestión Humana en Soaint, Valeria Vargas, señaló que dentro del desarrollo profesional sí se está viendo una mayor presencia de mujeres en empresas del rubro de tecnología o en empresas que generalmente pueden pertenecer a otros rubros económicos, pero que tienen un área de tecnología.

En ese sentido, indicó que existen dos rutas para que una mujer profesionalmente crezca y consiga el anhelado ascenso. La primera de ellas es conseguir una promoción tras hacer una línea de carrera dentro de las empresa o que las empresas las contratan para una posición nueva directamente.

“La primera ruta siempre ha sido más efectiva, las mujeres han logrado llegar a cargos de liderazgo y de gerencia; han creado una ruta de crecimiento dentro de la empresa y han logrado convencer a las personas que toman este tipo de decisiones estratégicas de que ellas son lo suficientemente aptas para asumir un rol de líder”, sostuvo.

Agregó que el trabajo remoto -impulsado por la pandemia del coronavirus- ha sido bastante favorecedor para la población femenina pues ha permitido que tengan un mejor equilibrio de vida- trabajo, lo cual antes era un poco complicado.

Así, dijo que esta modalidad de trabajo ha permitido que accedan a oportunidades que no son directamente locales, sino a nivel regional o multinacional, e incluso que puedan tener una mayor remuneración y una mejor vida económicamente.

Vargas consideró que el principal desafío de las mujeres en el sector TEC es seguir luchando contra los perjuicios que socialmente afectan en las decisiones de las mujeres en el sector tecnológico y lo segundo, que las empresas asuman el compromiso de lograr un desarrollo de la mujer en la sociedad y que los mensajes de igualdad involucren a todas las actividades de atracción de talento , donde al hacer proceso de selección, contratación y promoción profesional haya una mayor inserción de mujeres en el TI.

El reto de asumir roles

Por su parte, Daniela Venero, Associate Manager de Technology by Page Group, el primer paso que ha dado como país y como industria es que hoy existe una mayor recepción de las empresas a cubrir la brecha de género y de equidad en los diversos equipos tanto operativos como en posiciones ejecutivas y alta gerencia.

“Tres años atrás teníamos las vallas de no contratar mujeres en roles operativos porque de repente no iba a poder hacer dos turnos o se iba a complicar con algunos roles específicos. Hoy creo que las compañías han podido avanzar y las empresas digitales han tratado de empujar esto para que se rompa primero las vayas“, apuntó.

En ese sentido, indicó que el gran reto como país y como industria de tecnología es fortalecer y empoderar a las mujeres a poder asumir ciertos roles.

Y es que según dijo, algunas mujeres no se sienten la capacidad de poder asumir roles porque se acostumbraron a la permanencia en casa y muchas empresas no están dando esas facilidades y al contrario cada vez más están buscando la presencialidad.

“Hoy muchas mujeres se quedan en la especialización y no van asumiendo roles ejecutivos por temor a ciertos requisitos que se piden como viajes a provincias, o disponibilidad para trabajar en ciertos proyectos que demandan mayor carga. Entonces se debe tratar de empoderar a las mujeres para que vean que sí pueden tener ese doble rol, como profesional y como madres o hijas”, apuntó.

A modo de ejemplo dijo que el proceso de búsqueda de puestos gerenciales y jefaturas para el sector TEC en Page Group es equitativo (igual número de postulantes hombres y mujeres), pero ya entrando a la etapa de entrevistas las mujeres empiezan a mostrar dificultades para acceder al puesto , aun cuando hoy en día las empresas están más abiertas a recibir a personal femenino es esta industria.

En ese sentido, dijo que el mayor desafío que se tiene en el país es seguir siendo constante en la apertura a la equidad de género y trabajar no solo con las gerencias sino con los roles de practicantes o analistas, porque son las futuras mujeres profesionales que tendrán las empresas, no solo las nacionales.

