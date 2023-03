Internet ha revolucionado nuestras actividades cotidianas y la actual versión “Web2″ ha trastornado por completo nuestra forma de comunicarnos, colaborar y hacer negocios, conectando a personas y organizaciones de todo el mundo de maneras que antes eran imposibles.

Sin embargo, también ha concentrado el poder y la influencia en un puñado de plataformas. Su sucesora descentralizada, Web3, podría conducirnos a un futuro más inclusivo en el que los ciudadanos digitales del mundo puedan tener una verdadera participación en forma de propiedad.

Mientras que blockchain existe desde hace más de una década, el movimiento Web3 está en sus primeras etapas. Para mí, comenzó durante el verano de 2020, cuando las finanzas descentralizadas, comúnmente conocidas como Defi, despegaron por primera vez, y personas de todos los rincones del mundo probaron y ensayaron plataformas recién lanzadas en intentos de reinventar algunas de las primitivas del antiguo sistema financiero mediante el uso de esta nueva tecnología, informó el Foro Económico Mundial.

La experiencia del usuario era desafiante pero abierta. No importaba el sexo, la ubicación geográfica o el estatus socioeconómico: cualquier uno podía participar en este nuevo ecosistema DeFi.

El auge de los juegos de blockchain en Filipinas

Una de esas aplicaciones eran los juegos de blockchain, que ofrecían una forma divertida de aprender el sistema sin necesidad de tener conocimientos previos de las primitivas financieras.

De ahí surgió un fenómeno de adopción que sorprendió a todos; encerrados y sin trabajo en medio de la pandemia de COVID-19, los habitantes de zonas rurales de Filipinas acudieron en masa a los juegos de blockchain para obtener ingresos a través de aplicaciones “play to earn” y convertirse en propietarios de activos digitales.

De este modo, adquirieron una serie de conocimientos fundamentales de Web3 y se convirtieron en sofisticados usuarios de la tecnología. En la actualidad, Filipinas ocupa el segundo puesto en el Índice de Adopción Global de Criptomonedas de Chainalysis 2022 y el tercero en el ranking mundial de países con más usuarios del monedero de Ethereum, MetaMask.

Esto nos dice que los juegos de blockchain han actuado con éxito como rampas de acceso a la Web3, mejorando la accesibilidad para quienes más pueden beneficiarse.

La fusión de videojuegos y criptomonedas nos ha ayudado a realizar avances espectaculares en las finanzas dando lugar a economías virtuales completamente nuevas en el metaverso abierto, así como a nuevos puestos de trabajo.

Conocimientos de Web3 adquiridos a través de la experiencia

El problema ahora es el siguiente: las funciones más demandadas en Web3 no existían hace unos años y, debido al ritmo al que evoluciona este espacio, los conocimientos necesarios no se enseñan en las escuelas ni en las universidades.

En cambio, se aprenden a través de la participación activa en el espacio: incorporándose a juegos de blockchain, participando en protocolos X- to - earn y contribuyendo a organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).

En Yiled Guild Games (YGG), uno de los mayores gremios de juegos Web3 que cofundé en 2020, los miembros no necesitan permiso para desempeñar un papel en la organización. Basta con que acuñen su insignia YGG Guild -una ficha no fungible (NFT) que representa su pertenencia al gremio-, lo que les permite participar en diversos proyectos y programas dirigidos por la comunidad y diseñados para impulsar colectivamente la misión de YGG.

A medida que progresan de forma independiente, los miembros del gremio obtienen insignias NFT adicionales que recompensan sus esfuerzos y reconocen sus logros. Por ejemplo, un miembro del gremio puede recibir una insignia NFT por crear contenido informativo, por representar a nuestro gremio en una competición de deportes electrónicos de Web3 o por completar un curso a través de Web3 Metaversity, una iniciativa de YGG y Nas Academy.

Es lo que YGG denomina el “currículum metaverso”. A diferencia de los currículos tradicionales o de LinkedIn, donde las personas pueden elegir qué incluir sobre sus logros y experiencias, estas insignias NFT las expide un organismo respetado y se registran en la cadena para garantizar la transparencia y la procedencia.

Por lo tanto, son una representación inmutable, verificable y totalmente descentralizada de la identidad digital y la reputación. Además, estas insignias NFT son controladas por el destinatario en su monedero personal - no son custodiadas por YGG ni se mantienen en ninguna plataforma de nuestra propiedad, lo que significa que el miembro del gremio tiene la propiedad completa del activo digital, y puede ser copropietario en nuestra organización.

Cuando se combinan con otros tipos de activos digitales que poseen, estos identificadores de reputación conforman una imagen no discriminatoria de la historia, los elogios y las asociaciones de una persona.

En el futuro, el metaverso podría sustituir a los actuales sistemas de identificación y conectarse a otras aplicaciones para acceder a una plétora de servicios en cadena relacionados con la creación, el comercio y la comunicación.

Esto es poderoso porque demostrar la identidad y acreditar la buena reputación ha sido un obstáculo en lugares como Filipinas; por aquí, hay un chiste irónico que dice que se necesita un documento de identidad válido para conseguir uno válido.

Los problemas a los que se enfrentan los filipinos giran en torno a la expedición, presentación, intercambio, protección y prueba de todo tipo de credenciales y cualificaciones para diversos fines. Como tal, el sistema está plagado de ineficiencias burocráticas y trámites que han provocado la proliferación de manipuladores y falsificadores que actúan como guardianes, imponiendo privilegios, explotando vulnerabilidades y dictando el derecho a participar en la sociedad.

Web3 puede cuestionar las estructuras de poder existentes

Si se adopta de forma generalizada, Web3 pondrá en tela de juicio las estructuras de poder que actualmente limitan el acceso a los privilegiados y mantienen a los demás al margen de las oportunidades. Cada uno de estos casos pone de manifiesto las deficiencias del sistema actual.

Planes de estudios largos que no pueden seguir el ritmo de la innovación y no consiguen formar titulados preparados para el empleo con cualificaciones pertinentes para las demandas de la economía actual y futura. Credenciales que se falsifican con facilidad, pero no se verifican fácilmente.

Titulaciones educativas caras que no están reconocidas en todo el mundo. Mercados de trabajo locales que no pueden mantener a suficientes personas con suficiente trabajo de calidad. Una economía colaborativa en rápido crecimiento que deja a millones de personas sin derechos, reconocimiento, protección ni prestaciones. Y modelos de negocio diseñados para recompensar a unos pocos, mientras se priva al resto del privilegio de la propiedad.