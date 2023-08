El proyecto del Tren del Norte es un ambicioso plan que busca unir de manera rápida y segura las regiones costeras del país, beneficiando a aproximadamente 14 millones de ciudadanos anualmente. Este sistema de transporte facilitará significativamente el tránsito entre Tumbes y Lima.

“Este es un ejemplo de que hay gobernadores visionarios, que estamos mirando el futuro porque estamos pensando en la modernidad del país”, subrayó César Acuña, gobernador regional de La Libertad, recordando que las regiones involucradas en este proyecto incluyen Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima.

Para formalizar la materialización de esta innovadora forma de transporte, se constituyó el pasado martes 15 de agosto la Mancomunidad Regional del Tren del Norte, un esfuerzo conjunto de las autoridades de las regiones mencionadas.

En la firma de este documento, llevada a cabo en las instalaciones del Congreso de la República, estuvieron presentes figuras importantes como el gobernador de La Libertad, César Acuña, el gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces, el gobernador del Callao, Ciro Castillo, la representante de Lima Provincias, Rosa Vásquez, y el alcalde de la capital, Rafael López Aliaga.

Acuña dejó en claro que la construcción de este tren no será un proceso breve: “Este tren no se va a construir en 2, 3 o 5 años, sino que con este acuerdo vamos a promover, a gestionar e impulsar este tren. Pero este tren no solo puede ser responsabilidad de los gobiernos regionales, sino que es responsabilidad del gobierno central”, puntualizó en una rueda de prensa.

Rosa Vásquez expresó su lamento por la ausencia hasta la fecha de un sistema ferroviario que conecte diversas partes de Perú, como ya existe en regiones de otras partes del mundo desarrollado.

“La visión es que se logre el Tren del Norte que es tan necesario para el desarrollo, que no solamente para nuestras regiones, sino para todo el país”, afirmó la gobernadora de Lima Provincias. “Creo que tenemos que agilizar y no esperemos más tiempo para cristalizar este proyecto se haga realidad”, agregó la líder regional tras la firma del acta de constitución de la mancomunidad.

Rafael López Aliaga también presenció la presentación del Tren del Norte. Foto: MML

Beneficios del Tren del Norte

En su fase inicial, el Tren del Norte conectará las regiones de Lima Provincias, Lima Metropolitana, el Callao, Áncash y La Libertad. Esta monumental obra, calificada como histórica por César Acuña, tiene como objetivo impactar positivamente en la vida de unos 14 millones de peruanos.

Según un video promocional compartido por el Gobierno Regional de La Libertad, este nuevo medio de transporte reducirá el tiempo de viaje entre Lima y Trujillo a tres horas, ofreciendo mayor seguridad, comodidad y ahorro para los pasajeros.

“Con más seguridad, comodidad y ahorro para los pasajeros. Además, movilizará unos 20 millones de toneladas de carga al año, lo que impulsará la agroindustria, el comercio, el turismo nacional e internacional, la competitividad. También generará puestos de trabajo permanentes e indirectos para miles de peruanos”, se destaca en el video promocional.

Tren del Norte conectará a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima. Foto: MTC

Rogger Ruiz Díaz, gerente general del GORE La Libertad, comentó durante la conferencia que este tren reducirá los costos: “Las regiones agroexportadoras tienen que llevar su carga al Callao, lo que representa el 15% de costos, lo cual hace que no sean competitivos”.

El congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, anunció su intención de presentar un proyecto de ley para declarar de interés nacional la ejecución del proyecto Tren del Norte.

“Lo debatiremos en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y de seguro en el Pleno tendrá el respaldo unánime de todas las bancadas para hacer realidad este proyecto de interés nacional y su prioritaria ejecución”, dijo.

En última instancia, Salhuana enfatizó la necesidad de unir esfuerzos para abordar las carencias de infraestructura económica en el país, incluyendo carreteras, puentes, energía eléctrica, salud y educación.