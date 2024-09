Martin del Castillo Merino, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se refirió a la posibilidad de que el gobierno declare en estado de emergencia a las regiones afectadas por los incendios forestales .

“No es necesario entrar en estado de emergencia, se verá el momento adecuado para declarar en estado de emergencia. Si lo medimos de acuerdo a la cantidad de incendios forestales, no alcanzamos a lo registrado en 2022, donde se reportaron 380 incendios y no se declaró en estado de emergencia. Por ahora contamos con 233. Depende de las autoridades” , sostuvo en diálogo con Canal N.

Recordemos que el premier Gustavo Adrianzén afirmó que la situación actual no amerita por ahora la declaratoria de emergencia, pese a que seis regiones afectadas lo han solicitado. “En este momento, no contamos con motivos lo suficientemente graves para justificar una declaratoria de emergencia, aunque no descartamos esa opción”, remarcó.

¿Cuántos incendios forestales se registraron en 2024?

De acuerdo con Castillo Merino, coordinador del COEN, se han registrado 233 incendios forestales y 32 siniestros activos en lo que va del año. Entre las regiones más afectadas, indicó que están Cusco (36 incendios), Cajamarca (24) y Huancavelica (22).

Asimismo, mencionó que los incendios forestales provocaron la muerte de 15 personas, 98 heridos y 186 afectados. Por otro lado, Castillo Merino explicó que dichos siniestros ocurren en nuestro país a partir del mes de agosto hasta diciembre.

Sobre el aumento de los incendios forestales, el especialista indicó que los vientos contribuyen a que se esparza y se agrava por las escasas lluvias. “Hemos tenido que movilizar un grupo para asistir a los gobiernos regionales y locales de Cajamarca, Amazonas y Madre de Dios. Sin embargo, nos están limitando las condiciones meteorológicas” , afirmó Castillo Merino.