Hace un mes , Gestión realizó un análisis de los 40 proyectos de ley presentado por el Congreso de la República que propone la creación de universidades públicas provinciales durante el 2024. Sin embargo, solo 28 establecen la creación efectiva del centro de estudio, el resto son declaratorias de interés.

Pero, ¿por qué el interés de crear más universidades públicas? El principal argumento de los autores de dicha iniciativa es la descentralización de la educación superior, así como facilitar el acceso a una educación universitaria a jóvenes que viven en zonas alejadas.

Recordemos que no es la primera vez que el Congreso propone un “paquete de nuevas universidades”, ya lo hizo hace más de 15 años . Entre 2007 y 2011, hubo una “primera ola” de creación de estas instituciones, pues se constituyeron 13 universidades públicas provinciales. Hoy, estamos viendo una “segunda ola”, impulsada por el Legislativo.

De acuerdo a la información del Centro para el análisis de políticas públicas de educación superior (CAPPES) que compartió en exclusiva a Gestión, desde el 2021 hasta la fecha se presentaron 199 proyectos, de los cuales 89 buscan la creación efectiva de universidades y 80 son declarativas. Sin embargo, solo seis fueron aprobados y tres fueron cambiados de denominación de “Escuela artística” a “Universidad Nacional”.

Se aprobó seis proyectos de creación de universidades desde el 2021 Universidad Nacional de Carabaya (Puno) Universidad Nacional Autónoma de Cutervo (Cajamarca) Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola (Cajamarca) Universidad Nacional de Tecnológica de Chincha (Ica) Universidad Nacional Perla de Vilcanota (Cusco) Universidad Nacional del Vraem (Cusco)

Jorge Mori, director ejecutivo de CAPPES, afirmó que el Minedu está olvidando su rol rector de proteger a las actuales universidades públicas con estas iniciativas del Congreso.

“La creación masiva de universidades públicas desde el Congreso pone en riesgo los avances logrados en el sistema educativo superior en los últimos años ”, afirmó a Gestión, Jorge Mori.

¿La Sunedu está a favor de la creación de más universidades públicas? En una entrevista que mantuvo con TV Perú, el jefe de la Sunedu, Manuel Castillo, no se mostró en contra de la creación de universidad regionales que viene impulsando el Congreso.

“Hoy tenemos 50 universidades públicas en el país, de las cuales representan una oferta de 350,000 vacantes anuales. A nivel nacional tenemos matriculados para este semestre 1.35 millones de estudiantes, por lo que se puede inferir que un millón son atendidos por la oferta privada (...) Definitivamente la oferta pública debe ser presencial tiene que hacer más presencia dentro del contexto del sistema universitario” , explicó Manuel Castillo en diálogo con TV Perú.

Sin embargo, recalcó que estas deben garantizar las condiciones básicas de calidad, ya que no prosperaría su funcionamiento y futuro licenciamiento.

Según el reporte especial de CAPPES, que compartió en exclusiva con Gestión, las universidades públicas provinciales que fueron creadas entre 2007 y 2011, no trajo los resultados esperados: no facilitó el acceso a los estudiantes en provincia a una educación de calidad que pretendía el Congreso por estas tres razones:

No es una alternativa a corto plazo

Jorge Mori, director ejecutivo de CAPPES , contó que de las 13 universidades creadas en la “primera ola” tardaron siete años en entrar en funcionamiento. Sin embargo, aclaró que “todas funcionan como comisiones organizadoras y no como una universidad institucionalizada”.

De hecho, el reporte sostiene que estas universidades no logran institucionalizarse por la poca oferta de docentes en la localidad. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Frontera (Sullana-Piura) en el 2023 lanzó un concurso para cubrir 10 plazas de docentes, pero quedó desierta.

“El Congreso está utilizando la expectativas de los jóvenes que van a esperar siete años más para ver la luz con estas universidades provinciales”, aseguró el experto refiriéndose a los proyectos de creación de nuevas universidades.

No lograron incrementar el acceso a la educación superior

El reporte de CAPPES reveló que la mayoría de las universidad públicas provinciales no han logrado cubrir ni el 10% de la matrícula de departamento. Solo tres universidades representan más del 10% de la matrícula de sus respectivos departamentos. Al 2023, solo siete sobrepasan los 1,000 estudiantes.

“La tasa de alumnado no crece porque los jóvenes siguen prefiriendo ir a la capital para estudiar en universidades reconocidas por su trayectoria (...) Nadie quiere ir a enseñar en un distrito alejado, lo que origina que origina que no sean competitivas, pues no atraen talento docente y de investigación”, explicó a este diario. Asimismo, agregó que una universidad en promedio debe contar con más de 1,000 estudiantes para ser competitivos.

Creación de universidades públicas provinciales son costosas y poco eficientes

El informe de CAPPES reveló que el gasto anual por alumno que destina el Estado en una universidad pública provincial es tres veces mayor que la de una universidad regional.

Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma Altoandino de Tarma (Junín), el gasto por alumno es de S/ 36,000, mientras que en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) es de S/ 10,000.

“Es un mal negocio la creación de estas universidades porque al final el Estado terminan pagando tres veces más por alumno que en una universidad regional (...) El costo de crear una universidad es de S/ 105 millones” , comentó.

Creación de universidades afectaría en el financiamiento de las existentes

Jorge Mori, director ejecutivo de CAPPES, advirtió que la creación de nuevas universidades afectará en el financiamiento de las existentes. “ Por ejemplo, si la Universidad San Antonio Abad recibía S/ 100 millones por canon ahora recibirá S/ 50 o S/ 60 millones porque tendrá que repartir al resto de las nuevas universidades”, dijo en Gestión.

Hoy en Cusco existen dos universidades, la San Antonio de Abad y Quillabamba, creada en 2010; sin embargo, el Congreso propone ahora crear dos más: en el Vraem y en Vilcanota.

“El canon es un claro ejemplo de cómo las universidades públicas existentes ahora van a recibir menos fondos, porque lo vas a repartir entre más universidades”, aseguró el experto.

Al respecto, el educador y director de The Learning Factor, Paul Neira Del Ben, mencionó que el Congreso está quitándole recursos a las regiones para dárselas a las nuevas, que no tienen razonabilidad y sustento técnico para ser creadas. “Estás empobreciendo a las universidades ya establecidas al quitarle presupuesto y atentando contra la calidad de la educación ” , advirtió el especialista a Gestión.

De hecho, el especialista se refirió a las universidades estatales que tienen problemas de presupuesto para poder operar a niveles y a exigencias que demanda la ley universitaria. Hace tres meses, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se declaró en emergencia luego que el Ejecutivo, a través de un decreto de urgencia 006-2024, reajustará el presupuesto de las universidades públicas.

Alternativas para incrementar el acceso a la educación universitaria

Jorge Mori comentó a este diario que la solución más viable y menos costosa que crear masivamente universidad, es ampliar la oferta de las actuales. “La mejor fórmula es hacerlo a través de una filial o de una sección de facultad, que no pasan por el licenciamiento y que se pueden implementar de manera rápida”, afirmó.

Otra alternativa que recomendó el experto es promover la educación semipresencial o a distancia desde las universidades públicas ya existentes.

En su momento , el extitular del Ministerio de Educación, Daniel Alfaro, respaldó en este diario (21.05.2024) la creación de filiales, pues considera que es más efectivo que abrir una universidad nueva porque “la universidades regional cuenta con un sistema administrativo propio, que es más fácil, menos costoso y te asegura la calidad”.

En tanto, Paul Neira, recomendó que las universidades públicas deben realizar un plan agresivo de alojamiento estudiantil solventado y gestionado por las universidades regionales y así reducir los gastos de traslado de los jóvenes al mudarse a la capital de la región.

Sobre la aprobación de los proyectos que crean seis universidades provinciales, Jorge Mori de CAPPES comentó que en la ley de presupuesto del próximo año tomarán en cuenta dichos centros de estudios.

“El próximo año le dan presupuesto para que pueda realizar sus expedientes, después se hará una infraestructura y así demorará hasta que entre en funcionamiento siete año”, afirmó. Asimismo, agregó que el MEF está obligado a dar ese presupuesto una vez que el Minedu lo apruebe.

