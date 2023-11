A través de un comunicado por parte del Poder Judicial (PJ), se anunció que la medida cautelar que presentó el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para la suspensión de la administración actual de los peajes por parte de Rutas de Lima y Línea Amarilla fue declarada improcedente.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró consentida dicha resolución y con esto se demanda que las concesionarias sigan operando de manera regular en Lima.

Según informó el magistrado Jorge Chávez Támaris, a cargo del despacho judicial, el pasado 10 de noviembre se resolvió la medida contra la solicitud impuesta por la Municipalidad de Lima, representada por la autoridad edil.

Poder Judicial declara improcedente medida cautelar que RLA presentó.

Recordemos que este pedido ante el Poder Judicial, se realiza en el marco del proceso que se sigue contra la exalcaldesa Susana Villarán y otros involucrados en los presuntos delitos de lavado de activos y diversas faltas en agravio del Estado por los contratos que se hicieron con estas empresas.

López Aliaga hizo pedido al Defensor del Pueblo

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hizo un pedido especial al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, para que intervenga y pueda cancelar los contratos de la concesionaria Rutas de Lima, alegando que las tarifas por cobros de peaje afecta a la ciudadanía.

“Le he pedido al Defensor del Pueblo que trabaje para el pueblo. Usted puede pedir la nulidad de este contrato por la vía civil y no en vía arbitraria. Usted puede pedir la nulidad de este contrato de una buena vez. No sea cómplice de esto”, enfatizó la autoridad edil de Lima.

El alcalde de Lima hizo un pedido especial a Josué Gutiérrez para que intervenga en la anulación del contrato con Rutas de Lima. Foto: Composición Gestión.

El alcalde de Lima, argumentó que es necesaria la intervención del Defensor del Pueblo como medida, ya que se debe respetar al ciudadano, pero sobre todo defender sus derechos como usuario.

“Defensor, usted me está escuchando. No se oculte que le estoy hablando a usted y bien clarito se lo he pedido. Yo le tengo un gran respeto al Defensor del Pueblo porque lo conozco desde hace muchos años, pero le estoy pidiendo justicia”, añadió el alcalde.

