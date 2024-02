El Proyecto de Ley N.º 7060, surge en a raíz de las costumbres de la época inca, donde la celebración de un nuevo periodo iniciaba a partir de las 00:00 horas del 21 de junio, marcando el inicio de celebraciones significativas para muchos pueblos de la sierra.

Recordemos que Perú en la actualidad tiene 16 feriados, de los cuales también se adiciona los días no laborales que son 7. Ante esto, Juan Valera, asociado senior encargado del área laboral y migratoria en MOAR Abogados, comentó a nuestro medio sobre esta medida.

“Hay que tener en cuenta que en la actualidad existen 16 feriados, sumados a los 7 días no laborales, más los 30 días de vacaciones, 53 días que el trabajador no labora. Cuando uno revisa este proyecto de ley, indica que se busca resaltar las raíces culturales, pero las personas no utilizarán ese día para eso”, expresó.

“La promulgación legislativa no va a significarle ningún tipo de egreso adicional al Estado. Ahí hay un grave error porque al no trabajar se genera menor productividad para la empresa. En el caso del privado, la empresa debe asumir este pago y en estatal, pues lo debe asumir el gobierno”, añadió.

Proyecto de Waldemar Cerrón busca declarar feriado el 21 de junio.

Se pone en riesgo la formalidad

Para Valera, es importante tomar en cuenta que antes de incentivar una propuesta ante el Congreso, es mejor analizarla detenidamente, pues puede caer en medidas populistas sin que se llegue a la objetividad de la propuesta.

“Se pueden tomar en cuenta actividades culturales para incentivar entre la ciudadanía el patriotismo, pero si solo le das un feriado a la población, no se llegará al objetivo. Las empresas siguen lineamientos y si baja la productividad y aun así se debe pagar al trabajador, eso generaría que muchos empleadores se vean en serios problemas y busquen ser informales para evitar pago de seguros, indemnizaciones, pago de feriados, impuestos y más”, agregó.

“Desde mi punto de vista no es muy viable este proyecto por aspectos técnicos, pero por aprobación y aumento de popularidad es posible que pase sin observaciones en la Comisión de trabajo y que el debate sea escaso en el pleno”, determinó.

Productividad en riesgo

A su turno, Mónica García, especialista en derecho empresarial y corporativo del estudio Ugaz Zegarra & Abogados Asociados, señaló a Gestión que hay que tener en cuenta que Perú es uno de los países que más feriados tiene a nivel mundial, lo cual podría generar diversos impactos en la economía.

“Perú hoy se está consolidando como uno de los países con más días no laborables a nivel mundial. Un periodo adicional significa que diversos sectores como servicios profesionales, la banca, industria, y construcción deben interrumpir sus operaciones”, manifestó.

“Esto es particularmente preocupante en un contexto de bajo crecimiento como el que estamos desarrollando. Lo cual podría desalentar aún más la inversión privada en el país, incluso podría desincentivar la contratación formal en un mediano plazo”, dijo.

La especialista comentó que un nuevo feriado tiene el potencial de afectar la capacidad de generar ingresos para las personas que viven del día a día, como lo son los ambulantes, comerciantes, taxistas, entre otros.

Inyección al sector turismo

Para Edmundo Lizarzaburu, experto en finanzas, sostuvo que los feriados pueden ser muy positivos para algunos sectores, uno de ellos es turismo y comercio.

“Los sectores turismo y los sectores complementarios a este, como restaurantes, bares, discotecas, comercio, de alguna manera se pueden beneficiar con una optimización de los feriados en la medida que estos días permitan poder acceder a paquetes, promociones y viajes. Esto genera un beneficio bastante importante hacia la economía local”, acotó.

Sin embargo, Lizarzaburu explicó que en el caso de las mypes los feriados podrían generar un sobrecosto. “Sería ideal ver la forma de difundir y generar mayores mecanismos de promoción de esos negocios con una mejora en los temas tributarios para que haya una ganancia tangible y las empresas no se vean inmersas en algún sobrecosto”.

Feriados adicionales

Según el reporte de Macroconsult del año 2023, cada feriado adicional tendría una repercusión negativa estimada de alrededor de 1,3 puntos porcentuales en el crecimiento mensual del Producto Bruto Interno (PBI). En términos de crecimiento anual del PBI, la adición de cuatro nuevos feriados resultaría en una pérdida de 0,4 puntos porcentuales.

Además, en el caso del sector formal, un incremento en el número de feriados conlleva mayores costos, ya que al tratarse de días de descanso remunerado, los trabajadores tienen derecho a recibir su pago regular, equivalente a una jornada laboral completa.

Recordemos que la propuesta realizada por el legislador Waldemar Cerrón pasará por la Comisión de Trabajo, la cual será analizada para conocer si es o no viable y se pueda debatir en el Congreso de la República.

¿Cuándo será el próximo feriado en Perú y por cuál motivo?

¿Cuáles son los feriados en Perú?

Año Nuevo: lunes 1 de enero.

lunes 1 de enero. Semana Santa: jueves 28 de marzo.

jueves 28 de marzo. Semana Santa: viernes 29 de marzo.

viernes 29 de marzo. Día del Trabajador : miércoles 1 de mayo.

: miércoles 1 de mayo. Batalla de Arica y Día de la Bandera: viernes 7 de junio.

viernes 7 de junio. San Pedro y San Pablo: sábado 29 de junio.

sábado 29 de junio. Día de la Fuerza Aérea del Perú, en honor a José Abelardo Quiñones Gonzales: martes 23 de julio.

martes 23 de julio. Fiestas Patrias: domingo 28 de julio

domingo 28 de julio Fiestas Patrias: lunes 29 de julio.

lunes 29 de julio. Batalla de Junín: martes 6 de agosto.

martes 6 de agosto. Santa Rosa de Lima: viernes 30 de agosto.

viernes 30 de agosto. Combate de Angamos: martes 8 de octubre.

martes 8 de octubre. Día de Todos los Santos: viernes 1 de noviembre.

viernes 1 de noviembre. Inmaculada Concepción: domingo 8 de diciembre.

domingo 8 de diciembre. Batalla de Ayacucho: lunes 9 de diciembre.

lunes 9 de diciembre. Navidad: miércoles 25 de diciembre.

