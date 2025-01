Continúan las discrepancias en torno a cómo llegó al Congreso el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, implicado en una presunta red de prostitución al interior de la institución.

Durante su participación en la comisión de Fiscalización, el oficial mayor Giovanni Forno admitió que fue el responsable de la contratación de Torres Saravia en el Legislativo; sin embargo, dijo no recordar quién le entregó su Curriculum Vitae (CV).

“Le mentiría en este momento si le puedo decir quién fue. (...) no sabría decirle quién fue la persona que me alcanzó el CV (de Jorge Torres)”, indicó.

Tras conocerse esta declaración, todos los reflectores apuntaron hacia el extitular del Parlamento, Alejandro Soto; sin embargo, este descartó que haya sido el que le entregó dicho documento a Forno.

“Yo hablo por mí, no puedo hablar por terceros. Alguien le ha tenido que entregar el CV (a Giovanni Forno), pero esa persona no soy yo. Yo soy de la región del Cusco (y) el señor Jorge Torres es de la región del norte. Yo no lo conocía al señor, yo lo conocí en el Parlamento”, indicó a RPP.

El actual vocero de Alianza para el Progreso (APP) también descartó que la Mesa Directiva que entonces presidía hubiera tenido alguna relación con la contratación del exfuncionario. Según dijo, en su momento se decidió que Forno se encargue de todas las contrataciones de personal administrativo del Legislativo.

“Cuando yo asumo el cargo, era oficial mayor el señor Ángeles Illman; posteriormente, a propuesta de la Mesa (Directiva), el señor Giovanni Forno es designado en ese cargo. En la oportunidad en que nosotros tomamos la aprobación del Consejo Directivo para que Giovanni Forno sea el oficial mayor, la Mesa Directiva se reúne y delega en él no solo la contratación de Jorge Torres Saravia, sino la contratación de todo el personal administrativo, porque él es el funcionario administrativo de mayor rango en el Congreso”, remarcó tras precisar que el presidente del Congreso y la Mesa Directiva no contratan personal.

En ese sentido, insistió en que el oficial mayor es el encargado de hacer las contrataciones en coordinación con el jefe de Recursos Humanos, ya que ambos funcionarios “son los que evalúan los CV de cada postulante”.

Niega crisis en APP

En otro momento, Soto negó que exista una crisis interna en APP por el viaje que realiza Salhuana a China. Como se recuerda, el legislador criticó que el titular del Parlamento se ausente del país en medio de la crisis que originó la denuncia sobre una presunta red de prostitución en la institución.

“Expresé mi desacuerdo con ese viaje dadas las circunstancias que se viven en el Congreso”, dijo al explicar su posición inicial.

Sin embargo, consideró que su colega de bancada ha enmendado su postura, al anunciar que reducirá el tiempo de su viaje al país asiático.

“Crisis no existe, lo que existe es una opinión de mi parte. Particularmente, habiendo sido presidente del Congreso, he recibido múltiples invitaciones con todo pagado, pero jamás he aceptado porque consideré que era prioritario atender las necesidades del Parlamento”, remarcó.

Finalmente, el vocero de APP se mostró en contra de una posible censura de Salhuana por su viaje a China, tal como vienen planteando algunos legisladores

“No comparto esa opinión, en el sentido de que el motivo de un viaje pueda ser causal de una censura”, sostuvo.

