El secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Máx Hernández, señaló que la sesión del foro que se venía realizando este lunes 9 de enero en Palacio de Gobierno fue suspendido por los 12 fallecidos que se registraron en Puno por las manifestaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

Tras la suspensión de esta reunión, Hernández se dirigió a la prensa y detalló que apenas el gobernador regional de Puno les informó sobre la cantidad de decesos, se decidió no seguir con el Acuerdo Nacional.

“En esta sesión han estado presentes los miembros del Consejo de Estado y la casi totalidad de los gobernadores regionales. En un momento determinado la intervención virtual del gobernador de Puno trajo la noticia de lo que estaba ocurriendo en esa región y los muertos. En esas circunstancias no podíamos continuar con la sesión. La sesión se ha suspendido y tendremos un nueva convocatoria”, manifestó.

En ese sentido, Hernández mencionó que se ha establecido que se convoque a una nueva sesión de este foro a la brevedad posible y a raíz de la lamentable noticia de los hechos en Puno, llegaron a dos conclusiones.

“No a la violencia y no más muertos. Esto implica un profunda reflexión de todos y no atribuir los muertos a un lado o al otro”, agregó.

Asimismo, el secretario del Acuerdo Nacional cuestionó que pese a la situación por la que atraviesa el país, la posibilidad de escucharse los unos a los otros parece “haberse disipado completo”. En esa línea, acotó que lo único que se hace es acusar al otro y no entender qué ha llevado al país a este extremo.

Declaraciones de Max Hernádez

Fallecidos en protestas

El Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo reportaron que 12 personas han fallecido durante las manifestaciones que se realizan en Puno y también detallaron que hay más de 30 heridos.