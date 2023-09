El caso de la empresaria Sada Goray, quien afronta 30 meses de prisión preventiva en el marco del caso Marka Group, ha llegado al periodismo de República Dominicana.

Tras una cobertura extraordinaria entre los equipos de investigación de los dos países, Cuarto Poder reveló los pasos que dio Goray para establecerse en República Dominicana, país donde el 2022 declaró ante fiscales peruanos.

Laura Guzman, conductora y reconocida reportera dominicana, llegó al punto exacto del domicilio registrado por la detenida Sada Goray en Punta Cana. El resultado de sus hallazgos forman parte hoy de dos reportajes que se publican en paralelo entre Lima y Santo Domingo.

Esta historia que coloca a Sada Goray en República Dominicana empezó el 7 de julio pasado, el día en que la empresaria fue detenida y sus inmuebles allanados. Aquel día, el Equipo Especial de fiscales y policías contra la Corrupción del Poder entraron a su vivienda y encontraron información valiosa que la empresaria había ocultado.

Entre esas cosas, se halló esta visa de República Dominicana obtenida por Goray el 5 noviembre del 2021 con vigencia hasta el 3 de enero del 2022. Solo le daba autorización para un ingreso a ese país, bajo la categoría RS; es decir, inversionista o pensionista extranjera.

Pero el mayor descubrimiento fue encontrar en (su) poder una cédula de identidad (precisamente) de República Dominicana de número 402-5427502-3 con fecha de expiración el 31 de octubre del 2024 y con dirección de residencia en la avenida Italia Casa 23, sector Punta Cana, municipio de Higuey.

Goray, la hoy detenida empresaria, tiene información pendiente que explicar.

Hace tres semanas, Cuarto Poder estableció contacto con la periodista Laura Guzmán de República Dominicana. El objetivo era investigar en conjunto los pasos que siguió Goray en su país.

En busca de la casa de Sada Goray

Luego de las coordinaciones con Guzmán y su equipo, ellos emprendieron el viaje desde Santo Domingo hasta Punta Cana para encontrar la residencia que Sada Goray había consignado en su cédula de identidad de ese país.

Santo Domingo, ubicado sobre el Mar Caribe, está a 2 horas y media de viaje en auto hasta Punta Cana. Laura Guzmán siguió los datos que Goray consignó en su DNI dominicano para llegar hasta el punto exacto.

La geolocalización de la casa marcaba una zona hotelera y comercial. Parece el estacionamiento de un hotel.

La situación confusa obliga a preguntar en los locales.

“Hola, qué tal. Cómo está. Yo soy Laura Guzman. Yo estoy buscando a la señora Goray. Esta es avenida Italia n 23, me sale en Google maps. ¿Qué lugar es esto?”, dijo la periodista a un vecino del lugar.

“Esto es Bávaro Prince”, respondió.

Sin una precisión exacta, toca seguir buscando en el lugar la casa de Sada Goray.

La Plaza Bávaro, que la geolocalización insiste en marcar, es como un centro comercial que se encuentra casi en abandono.

“Nos encontramos en las inmediaciones de Plaza Bávaro aquí en Bávaro Punta Cana, provincia La Altagracia y es que confirmamos en tres ocasiones que este es el punto en Waze y en Google maps que nos indica el domicilio que tiene la señora Sada Goray en su cédula de identidad dominicana”, afirma la reportera.

Al momento es difícil comprender cómo es que cuando se esperaba encontrar una casa u oficina, un familiar o un inquilino de Sada Goray en Punta Cana, se encuentre uno, en realidad, con una plaza.

No hay casa, no hay departamento, no hay oficina de Sada Goray en la “Avenida Italia número 23 de Punta Cana”, dirección que ella consignó en su cédula de identidad como residente de ese país. La periodista Laura Guzman, entonces, ingresó a las oficinas administrativas de Plaza Bávaro insistiendo con la pregunta: ¿Dónde vive Sada Goray?

El administrador del centro comercial no encuentra información de Goray en Plaza Bávaro, un lugar que irónicamente ha sido centro de problemas legales entre propietarios que han sido extraditados.

Laura Guzman también ingresó a la Junta Central Electoral, una especie de Reniec dominicano, para investigar cómo es que Sada Goray pudo evadir los controles y obtener su cédula de identidad con una dirección que no era la suya.

Esta es la imagen del registro de la Cédula de Identidad o DNI de Sada Goray en República Dominicana. Esta es la fotografía que ella consignó para sacar su documento de identidad como residente extranjera con residencia permanente.

Hoy descubrimos que Goray solicitó este documento de identidad dominicano en octubre del año pasado, un mes después de estallado el escándalo tras los reportajes en Cuarto Poder sobre los millonarios tratos ilegales en el Fondo Mi Vivienda y la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Hoy, la noticia de cómo la empresaria peruana logró su cédula dominicana ya está en las pantallas de ese país.

El abogado tributarista Jorge Picón Gonzales es autor del libro Paraísos Fiscales. Intuye muy bien por qué un grupo de empresarios peruanos como Goray busca residencia en países como República Dominicana y mejor si están siendo investigados por la justicia.

“Hay muchos países como República Dominicana, Panamá, Uruguay y Paraguay, entre otros, que tiene una legislación muy permisiva para otorgar una residencia, potencialmente un pasaporte y eso tiene una doble finalidad, por un lado, ellos en ese país no se cobran impuestos por lo que venga de fuera de ese país, le facilita mucho la vida presentarse ante otras autoridades diciendo no soy peruano, soy de R.D.”, indicó.

No solo Sada Goray, también su red en el Ministerio de Vivienda son desde ahora tema de investigación en República Dominicana.

Esta fotografía del ministro de Vivienda dominicano, Carlos Bonilla, con Salatiel Marrufo, hoy colaborador eficaz, el hoy preso Pedro Arroyo y el investigado Jose Carlos Forero, estos últimos exfuncionarios del Fondo Mi Vivienda, han puesto en la palestra al ministro dominicano quien no quiso atender nuestras llamadas telefónicas y cuyo equipo tampoco supo explicar quién tuvo la iniciativa de dicho encuentro y cuáles en concreto fueron los resultados.

En República Dominicana han quedado preguntas por responder.

Las esquirlas de la bomba de investigación peruana han llegado al caribe donde no piensan descansar hasta obtener todas las respuestas. Qué buscaba Sada Goray allá y qué contactos logró establecer para hacerse de una residencia en base a una dirección de fachada, una casa fantasma, en Punta Cana de República Dominicana.