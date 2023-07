El Poder Judicial reanudó hoy la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva, por un plazo de 36 meses, contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini, y otras tres personas más en el marco del caso Marka Group.

Durante la sesión, el fiscal adjunto provincial provisional, Julio Ormeño Peves, ratificó que Goray se encuentra inmersa en un proceso de colaboración eficaz; sin embargo, advirtió que esta no habría dado la información detallada que se le solicitó.

“(Sada Goray) se encontraba en un proceso de colaboración eficaz, en el cual no se ha brindado toda la información detallada, no se ha brindado toda la ruta del pacto colusorio que se había realizado. Por lo tanto, el comportamiento durante el procedimiento no es óptimo y alentaría también a un peligro de fuga”, remarcó.

El integrante del Equipo Especial que investiga la corrupción en el poder también reveló en la audiencia que Goray se negó a que los fiscales accedieran a la información del celular que portaba al momento de su detención.

“Al momento de su detención, Sada Goray brindó su celular e incluso brindó el patrón para acceder a él. Sin embargo, cuando se señala la audiencia de deslacrado a efectos de insertarnos y poder acceder a la información de su celular, se negó a hacerlo, acogiéndose a su derecho”, cuestionó Ormeño Peves, tras precisar que el proceso de colaboración eficaz de la empresaria no ha concluido.

Para el fiscal, el comportamiento de la empresaria no es compatible al de una persona que se encuentra en la condición de aspirante a colaborador eficaz, que debe brindar información veraz y eficaz.

En respuesta, la defensa de Goray pidió al juez Raúl Justiniano pasar la audiencia a sesión reservada para contar algunos detalles, a lo que el magistrado accedió a la solicitud.

Pide afrontar proceso en libertad

En otro momento, Goray tomó la palabra por unos minutos y pidió al juez que acoja su pedido de afrontar el proceso seguid en su contra en libertad.

Según dijo, “no tendrá más miedo para contar toda la verdad” y que tiene la voluntad y deseo de revelar lo ocurrido durante la gestión de Pedro Castillo.

“Soy madre de tres hijos y soy la que sustenta a ellos y la verdad que sí considero que fui valiente en algún momento por haber dado información al Ministerio Público, con el video que tenía señor juez para que el líder de la organización criminal pueda salir (...) lo único que le pido por favor es que, como soy responsable de mi mamá y de mis tres hijos, usted me permita llevar el proceso en mi casa”, anotó.