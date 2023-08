Sada Goray, la empresaria investigada por sobornar funcionarios en el gobierno de Pedro Castillo, fue denunciada por ex trabajadores de su empresa inmobiliaria, Marka Group, por despedirlos sin reconocer sus beneficios laborales completos.

Un grupo de los ex trabajadores indicaron que la empresa decidió removerlos de sus funciones intempestivamente, mientras que otro grupo denuncia no haber recibido su gratificación por Fiestas Patrias.

Según información de Canal N, los ex trabajadores, que han pedido no ser identificados, entregaron material para evidenciar que los gerentes de Marka Group, liderados por Juan Gonzales Vigil Flores, decidieron no pagar dicha gratificación “porque hay otras prioridades”.

Cabe señalar que durante el 2022, los gerentes de Marka Group despidieron a 20 personas, mientras que otras fueron enviadas a vacaciones, las cuales se convirtieron en permanentes.

De acuerdo a los testimonios expuestos por Canal N, muchos de los jóvenes ex trabajadores no recibieron su liquidación en febrero del 2023, tras el nuevo recorte laboral.

Marka Group

La empresa, derivada de otra compañía que Sada y su ex esposo, Luis Mesones, fundaron en el 2004, ingresó al sector inmobiliario en el 2016.

De acuerdo a la información expuesta por Canal N, la empresa no tuvo el despegue esperado en el 2017. No obstante, Sada Goray y su empresa dieron el gran salto en el 2018 gracias al Estado.

Ese mismo año el Fondo Mivivienda los acepta como promotores de la vivienda social y aprueban el desembolso de S/ 13 millones para que construyan y vendan casas a población vulnerable.

Años más tarde, en el 2021, con experiencia ganada y un nuevo gobierno, encontró la oportunidad de crecer.

Para octubre de ese año, el Fondo Mivivienda había sido copado por ella y sus hombres de confianza, a cambio de millonarias coimas que fueron entregadas a Salatiel Marrufo, jefe de Asesores del Gabinete del Ministerio de Vivienda.

Actualmente, durante la primera semana de agosto, el Poder Judicial decidirá si la empresaria Sada Goray afrontará la investigación fiscal en libertad o en prisión.

