Ayer se conoció que desde el Ejecutivo se prepara un Decreto Supremo con la finalidad de prohibir la circulación de motocicletas con dos ocupantes en aquellos distritos declarados en estado de emergencia por el incremento de la inseguridad ciudadana.

Así lo anunció el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, tras precisar que han analizado la aplicación de la medida en otros países, como Colombia, y han visto que ha reducido la criminalidad.

Al respecto, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, se mostró en contra de dicha restricción al recordar que ningún distrito tiene la potestad de emitir este tipo de normativas referidas a la prohibición del libre tránsito.

“Para empezar, los distritos no tienen la potestad para prohibir que dos personas anden en motos, porque si no tendríamos el país que tiene 2,000 circunscripciones divididos en los que sí y en los que no, y ya no se podría circular”, cuestionó en diálogo con RPP.

A su juicio, este tipo de medidas afectaría a las personas que utilizan la motocicleta para transportar a sus hijos al colegio, o cumplir algún otro trabajo a bordo de esta unidad.

En ese sentido, advirtió que esto solo ocasionaría que los delincuentes y sicarios comiencen a operar en mototaxis y automóviles.

“Si vamos a establecer este tipo de prohibiciones, los sicarios se movilizarán mañana en mototaxis; entonces, prohibimos los mototaxis; y cuando se movilicen en automóviles, prohibimos los automóviles, y si van a pie, prohibimos las zapatillas”, indicó.

“Creo que estas limitaciones a la libertad de la gente son muy complicadas, habría que estudiarlo muy bien para aplicar estas cosas que van a perjudicar a mucha gente”, añadió el también exministro del Interior.

“Hay que construir más cárceles”

Al ser consultado por cuál sería la solución para enfrentar el sicariato, Rospigliosi consideró que se debe mejorar la investigación criminal para detectar y capturar a los delincuentes.

Además, enfatizó la necesidad de tener un mejor liderazgo desde el Poder Ejecutivo para enfrentar esta problemática. “Hay que actuar con energía, estos criminales son muy violentos”, acotó.

“(Hay que) construir cárceles donde hay que poner a estos delincuentes y liderazgo, que es lo que desgraciadamente no tenemos. Pueden ayudar hasta cierto punto, pero tengo mis dudas de que vayan a resolver estos problemas”, sostuvo.

