El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, lamentó el conflicto entre el Poder Judicial y el Congreso a raíz del proceso de destitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia Aldo Vásquez e Inés Tello.

El Congreso de la República interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial contra el Poder Judicial con la intención que la resolución que ordena la restitución de Aldo Vásquez e Inés Tello en la Junta Nacional de Justicia quede sin efecto.

“Al margen de la cuestión jurídica y del conflicto yo lamento la situación a la que hemos llegado”, expresó Morales Saravia a la prensa.

¿Cuándo resolverán la demanda competencial?

El presidente del TC manifestó que la demanda competencial ya llegó así como una medida cautelar y próximamente el pleno se reunirá para adoptar una decisión.

Indicó que en el caso de la medida cautelar esta no requiere correr traslado ni audiencia, mientras que en la demanda competencial se requiere admitir la demanda y esperar 30 días para que se conteste y ver el tema de fondo.

Recordó que en torno a la medida cautelar no existe legalmente un plazo para su resolución, tras indicar que en algunos casos el tribunal no las resuelve si es que no llegan a tomar una decisión. “Algunos casos toman su tiempo y demora”, anotó.

En torno a la disposición judicial que ordenó la restitución de Aldo Vásquez e Inés Tello. el magistrado dijo que mientras haya un mandato judicial este hay que cumplirlo.

