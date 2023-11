El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, hizo un nuevo llamado al Ejecutivo para invertir en justicia.

“Invertir en justicia no es un gasto, sino por el contrario una inversión”, precisó tras considerar que un país inseguro, desanimará a los empresarios extranjeros.

En esa línea, dijo que un país donde no haya seguridad es un país que no recibe inversión. “Tenemos que invertir en justicia, pero no solo en la justicia penal sino también en la justicia laboral porque en nuestro país si vienen inversionistas y tienen conflictos dónde lo van a ir a resolver, en el Poder Judicial”, explicó.

Pide más tiempo

Por otro lado, Arévalo Vela resaltó que la mayoría de los condenados en las Unidades de Flagrancia no apelan su sentencia, aceptando de esta manera su responsabilidad de los delitos que se le imputa.

Asimismo, recordó que no siempre las condenas son penas efectivas, sino que se le impone también, como otra alternativa, trabajos comunitarios, los cuales consisten en realizar limpieza en colegios, arreglo de jardines; entre otros.

“Personas que no han cometido delitos graves, como conducción en estado de ebriedad, son condenados a trabajar limpiando parques, ayudando al sembrado, lo cual lo considero como una medida disuasiva”, señaló.

Resaltó, también que las Unidades de Flagrancia solicitan como medio de prueba las cámaras de video donde se ve al individuo cometiendo el delito, ello contribuye que el imputado termine aceptando su delito, siendo condenados en un plazo máximo de 48 horas.

Respecto a los plazos en la Unidad de Flagrancia, Arévalo Vela anunció que actualmente de la Sala Plena va a presentar un Proyecto de Reforma Constitucional al Congreso para ampliar los plazos.

“Es muy corto (48 horas) mientras lo detienen, lo llevan se pasaron las 48 horas y el fiscal al ver que pasan las horas denuncia tan mal que el juez no puede condenar”, explicó.

Por otro lado, expresó su confianza que se pueda combatir la delincuencia tal como se derrotó el terrorismo, pero sin embargo aclaró que para ello se necesita medidas más duras.

“En este momento a la Policía nadie la respeta, la ataca y no pasa nada. Yo he enviado dos proyectos de Ley al premier, pidiendo la cadena perpetua a quienes asesinen a policías y otro solicitando elevar las penas para casos de lesiones”, detalló.