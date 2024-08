El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, reveló que le recomendó al ministro de Agricultura, Ángel Manero, disculparse con la población luego que dijera que “en Perú no se pasa hambre”.

“No quisiera ahondar en este tema, que ya ha sido tratado en extenso. El propio ministro Manero conversó conmigo, me explicó el contexto en el que él había pronunciado esa frase”, señaló Adrianzén, luego de culminar el Consejo de Ministros.

Recordó que Manero les explicó la situación y le dijo “probablemente no me he dejado entender” y que “no fue su intención”, por lo que Adrianzén le sugirió “disculparse si se han sentido ofendidos” y que explique el término y subrayó que luego el ministro se disculpó.

“Lo que quiero es descartar una mala intención o un gesto de soberbia por su parte. Ángel está comprometido en el trabajo que realiza con el sector agrícola, soy testigo de la seriedad con la que trabaja estos temas”, apuntó.

En esa línea, indicó que se debe ser más prudente al declarar ante la prensa. “Creo que ya seguir sobre ello no tendría mayor sentido”, acotó.

¿Qué es lo que dijo Ángel Manero?

En una conferencia de prensa, Manero minimizó las cifras que emitió la FAO sobre inseguridad alimentaria en el país. En dicho documento se estimó que unos 17 millones de peruanos tienen acceso limitado a alimentos o pasan días sin comer.

El titular del Midagri no solo calificó como “tremendistas” estas cifras, sino que aseguró que “en el Perú no se pasa hambre”.

“En el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del país se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable”, aseveró.

Tras las críticas que recibió por sus polémicas declaraciones, el ministro intentó explicar sus frase y lanzó otra que también generó controversia.

“Yo, por ejemplo, no ceno. Y estaría catalogado por la FAO como inseguridad alimentaria grave, porque no ceno ningún día”, dijo a Canal N.

