Tras conocerse unos audios que agravan la situación del premier Alberto Otárola, quien se encuentra con un pie afuera del Ejecutivo, el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, negó que esté involucrado en la contratación de la amiga del titular de la PCM, Yaziré Pinedo, en el sector que lideró.

“Niego tajantemente que haya intervenido en la contratación de Yaziré Pinedo en el Mindef. Recién supe sobre la existencia de esta persona cuando su nombre apareció en un reportaje de setiembre de 2023. Le doy 24 horas a la señorita para rectificarse o procederé a demandarla”, advirtió en la víspera.

Al respecto, Pinedo aclaró que nunca tuvo contacto con Chávez Cresta para su nombramiento y que los intermediarios fueron el exdirector ejecutivo de Cofopri, César Figueredo, y el expresidente Martín Vizcarra.

“Yo no he tenido contacto con el ministro (Chávez Cresta). Nunca lo he visitado ni mucho menos he hablado con él porque el intermediario para mi contratación fue el señor (César) Figueredo y el señor (Martín) Vizcarra. Incluso. Yo hice una denuncia por hechos que habían ocurrido el 19 de mayo del 2023 en las instalaciones del Ministerio de Defensa. Denuncia que como evidencia contenía una conversación en la que se mencionaba al ministro, a la directora del personal y de recursos humanos, y que poco después esa denuncia había sido archivada”, indicó a Canal N.

Añadió que, en su momento, tanto Figueredo como Vizcarra le pidieron no decir nada sobre estas coordinaciones para que todos llegaran a pensar que su contratación en el Mindef fue directamente impulsada por Otárola.

“Las pruebas de ello lo voy a entregar a la Fiscalía”, adelantó.

Reconoce contenido de chats

Canal N difundió unos chats que contienen las conversaciones que tuvo Figueredo con Pinedo. En estos chats de WhatsApp, el exdirector de Cofopri le da indicaciones a la exfuncionaria sobre qué declarar ante la Fiscalía sobre su contratación en el Ministerio de Defensa.

Además, se menciona al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.

Chat entre Figueredo y Pinedo. Fuente: Canal N.

Respecto a estos chats, Pinedo reconoció que mantuvo conversaciones con Figueredo y que toda esa información es verídica.

“Incluso, hay más evidencia de todo lo acontecido, en la que mencionan al señor Nicanor (Boluarte). Eso se lo voy a entregar a la Fiscalía”, adelantó.

La exfuncionaria admitió que mantuvo una reunión con Otárola, en la que solicitó haber pedido un puesto de trabajo para Figueredo. El amigo de Vizcarra, según dijo Pinedo, quería el cargo de jefe de la Sunarp.

