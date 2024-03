Tras escándalo que envuelve al jefe del Gabinete, Alberto Otárola, tras conocerse un audio en el que se le escucha pedirle a Yaziré Pinedo que le pase su CV no documentado, el exministro de Defensa Jorge Chávez negó que haya intervenido en la contratación de Pinedo en el Ministerio de Defensa.

En diálogo con RPP, explicó que recién pudo conocer de la existencia de Yaziré Pinedo cuando su nombre apareció en un reportaje de setiembre de 2023. También negó conocer a César Figueredo.

Asimismo, explicó que el Ministerio de DefensaMinisterio de Defensa trabajan más de 1,000 empleados por lo que la labor de selección de personal está a cargo de funcionarios de parte de áreas específicas.

“ El ministro de Defensa, no ha recibido, en el caso puntual de esta señorita, ninguna recomendación, llamada o información para que sea contratada [...] Debo aclarar que en ningún momento he recibido una indicación ni del señor premier ni de un ministro de Estado para yo contratar a un personal ”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Yaziré Pinedo acusa a Nicanor Boluarte y Martín Vizcarra de buscar remover a Otárola

LEA TAMBIÉN: Martín Vizcarra niega acusación de Yaziré Pinedo que lo involucra en complot contra Otárola

Recordó que tras el reportaje de setiembre pasado donde se dio a conocer el nombre de Yaziré Pinedo, el sector que lideraba permitió la intervención de las oficinas por parte del Ministerio Público, y además brindó toda la información, en el marco de las investigaciones. En esa línea, dijo que serán el Ministerio Público y la Contraloría los que qué determinará las acciones correspondientes y por qué Pinedo fue contratada.

Al ser consultado de por qué no se reflejó una preocupación de su parte por este caso que se dio a conocer desde setiembre del 2023, Chávez Cresta respondió: “Cuando en setiembre de 2023 se tomó conocimiento de la contratación de dicha persona de febrero a junio en un reportaje inmediatamente se pidió la información correspondiente. Los funcionarios a través de la oficina general de Administración y de la División General de Abastecimiento manifestaron de que habían solicitado los requerimientos de dichas persona en virtud de sus capacidades y en virtud del trabajo que iba a realizar que, según tengo entendido, es verificación de archivos, y todo eso fue entregado a la Contraloría y el Ministerio Público”.

“ Puntualmente quisiera negar tajantemente que habido alguna recomendación de mi parte. No la habido. Ni por ella, ni por otra persona. No he tenido ningún contacto con Figueredo o con ella. De repente ella ha sido desinformada o le dieron otra versión. Quiero desmentir que he tenido algún tipo de participación en la recomendación o contratación porque eso le ha correspondido a los funcionarios de acuerdo a norma ”, enfatizó.

El exministro también comentó sobre el plazo de 24 horas a Yaziré Pinedo para rectificarse sobre involucrarlo en el tema de la contratación en el Ministerio de Defensa. Caso contrario remarcó que procederá a demandarla.

“Creo que toda persona en defensa de su honorabilidad y en defensa de su honor creo que tiene el derecho de indicar y manifestar su indignación. Y manifestarle a la persona que ha hecho una declaración que no está acorde con la realidad de rectificarse. Espero la prudencia correspondiente de parte de la señorita Yaziré Pinedo de que pueda rectificarse, caso contrario tomaré todas las acciones legales correspondientes ”, enfatizó.

¿Cómo llegó a trabajar Pinedo al sector público?

Pinedo hizo hincapié que, en ese momento, Otárola “no tenía ningún cargo público” y remarcó que el premier le requirió su curriculum vitae para ingresar al sector privado.

“Yo quería trabajar en el sector privado, en temas administrativos. Para el sector público, te piden un CV documentado. Para el sector privado, solo te piden un resumen, algo que está más claro. Esas evidencias las tengo yo y las voy a mostrar a la Fiscalía”, dijo.

Pinedo afirma que llegó a trabajar en el sector Defensa por la relación que tenia Figueredo con el exministro Chávez Cresta, es decir, Figueredo le pidió al exministro de Defensa que entre a a trabajar a su sector.

“El audio que salió ayer [en Panorama] lo entregó el señor Figueredo”, afirmó.

Por último, le envió un mensaje a la presidenta y dijo que “no se deje llevar por cosas que son especulaciones”.

Lo revelador es que que Pinedo afirma que su relación amical permanece hasta ahora con el premier.