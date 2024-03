Las ministras de Cultura, Leslie Urteaga, y de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, afirmaron que las críticas contra la mandataria Dina Bolurte se deberían a su condición de mujer. Ello al ser consultadas sobre las denuncias que se formulan en su contra.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, fue consultado sobre la postura de sus pares en el gabinete. El canciller si bien manifestó su apoyo a la presidenta Dina Boluarte evitó compartir dicha postura.

El Canciller sostuvo que en el Perú se padece una discriminación al reconocimiento y a la dignidad de todas las mujeres, especialmente, las madres de los sectores más vulnerables.

En esa línea, González Olaechea enfatizó que no va a victimizar a la jefa de Estado “por cuanto conozco su fortaleza y he apreciado en estos meses su gran valía”.

“No la voy a victimizar por el hecho de ser mujer”, reiteró el ministro. A su vez, afirmó el apoyo unánime del gabinete hacia su liderazgo.

Canciller Javier González-Olaechea (Foto: Cancillería)

¿ Qué dijeron las ministras Urteaga y Contreras?

Urteaga enfatizó que la presidenta dará las explicaciones correspondientes ante el Ministerio Público para aclarar esta situación que la pone en la mira de las autoridades.

“Creo que desde que ella asumió no está tranquilo el Gobierno porque siempre alrededor hay algo que va saliendo. Me pregunto: ¿es porque es mujer?, o no sé, no veo que en otras gestiones vean esas cosas”, señaló en Canal N.

Asimismo, criticó el hecho de que, a pesar de las respuestas proporcionadas a la prensa, sigan solicitando explicaciones a Dina Boluarte. “Si hubiera sido un presidente hombre sería distinto. La presidenta siempre ha dado la cara”, aseveró.

Midagri se pronunció sobre Boluarte

Jennifer Contreras, titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri), respaldó a Dina Boluarte y afirmó que el Gabinete Ministerial tiene confianza en la integridad de la jefa de Estado.

Consultada sobre las recientes denuncias contra la presidenta, la ministra consideró que los “ataques constantes” que viene recibiendo Dina Boluarte son por un tema de género.

“Personalmente, confío en mi presidenta. Esta es una opinión personal, a mí me apena que, por ser mujer, se le esté atacando. En anteriores gobiernos no se preguntaban por el terno, el reloj y no sean tan incisivos”, manifestó Contreras.

Jennifer Contreras, ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Foto: Difusión | Midagri )

Antecedentes

Recordemos que el pasado 18 de marzo, la Fiscalía de la Nación ordenó el inicio de diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte, bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y de no declarar adecuadamente en documentos, supuestamente relacionados con el uso de relojes de la marca Rolex.

