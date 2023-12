Otro familiar de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se encuentra en el ojo de la tormenta. Esta vez se trata de Ruth Benavides Vargas, una de las hermanas mayores de la extitular del Ministerio Público y jueza titular de la Corte Superior de Justicia del Callao.

El portal de investigación Ojo Público accedió a un audio en el que se le escucha a la hermana de Benavides solicitar un favor al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, procesado por el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

En la conversación telefónica, ocurrida un mes antes de que se dieran a conocer públicamente los primeros audios de este escándalo político, se le escucha a Ruth Benavides solicitarle a Ríos el cambio de la jueza Rocío Vásquez Barrantes, que había sido designada en la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente del Callao, donde ella era presidenta.

La asignación se había realizado a través de una resolución del 29 de mayo de ese año, pero que fue publicada en diario oficial El Peruano el 1 de junio del 2018. A las 8:00 a.m. del mismo viernes 1 de junio, la hermana de la suspendida fiscal de la Nación llamó a Ríos para pedirle “un gran servicio”: mover a Vásquez Barrantes a otra sala, argumentando una supuesta falta de productividad.

“No me pongas a ella, es terrible, muy lenta”, se le escucha decir.

A continuación, fragmentos de la conversación, a la que accedió Ojo Público.

Walter Ríos (WR): Hola, hermanita.

Ruth Benavides (RB): Hola, Walter

RB: Hermano lindo, me dicen que todavía no has llegado al despacho, pero quería, como me estoy yendo un rato a la cuarta, quería pedirte un gran servicio.

WR: Dime, dime.

RB: Me dicen que has puesto para acá, para la segunda, a Rocío Vásquez.

RB: Hermano lindo, mira, yo nunca pido nada, te ruego enormemente cámbiame por quien quieras, pero no me pongas a ella (...) es muy terrible, muy lenta. Yo la verdad he renegado mucho y yo ya no le quiero poner denuncias, nada, hermano.

RB: Es terrible, ociosa.

WR: Ay, Díos mío...ya

RB: Cámbiame por quien quieras, no te pido nadie, pero ponme otra persona.

Ruth Benavides Vargas, hermana de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, registra un audio con el exjuez Walter Ríos, del caso "Cuellos Blancos del Puerto". (Miguel Bellido/GEC)

¿Se concretó el pedido de la hermana de Benavides?

En la parte final del audio, Walter Ríos, quien se refiere a la hermana de Patricia Benavides como “hermanita”, le explicó a la magistrada que Rocío Barrantes tenía que ser promovida por su antigüedad en la institución.

No obstante, concluye la conversación asegurándole que hablará personalmente con esta jueza para ver cómo podría mejorar su trabajo.

Ante esta situación, Ruth Benavides insiste con su solicitud.

“Tú sabes que queremos acelerar, todo rápido, para que salga. Pero, con ella, no se puede”, acotó.

Según reportó Ojo Público, no se ha podido confirmar si Walter Ríos llegó a concretar el pedido de Ruth Benavides pues, a las pocas semanas de la conversación, se destapó el caso “Cuellos Blancos Puertos”. No obstante, en una resolución del 18 de julio de 2018, se menciona que Rocío Barrantes pasaba del Cuarto Juzgado de Familia a la Sala Laboral Permanente.

Ruth Benavides es jueza superior titular desde el año 2003. Tres años después, ingresó a trabajar en la Corte Superior de Justicia del Callao. Allí, integró diversas salas, entre ellas, la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel y la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura del Callao (Odecma).

De igual manera, desde el año 2019 asumió la presidencia de la institución, cargo que, hasta antes de la revelación del caso Cuellos Blancos del Puerto, ostentaba Walter Ríos, quien es procesado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a una organización criminal.

