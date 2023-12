Juan Peña, el abogado de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, considera que su patrocinada “no se puede defender” ante la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. Además, aseguró que no tienen conocimiento sobre las diligencias que viene realizando el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder.

“Según la propia norma del reglamento hay un conflicto de intereses, independientemente, si es bueno o es malo. Pero aún no la investigan [...] Igual sucedió con los casos de los congresistas que archivaron y nadie dice nada. Y cuando le preguntan al denunciante, dice ‘no, yo no di la denuncia’. Y eso sí no es bueno”, indicó.

Patricia Benavides se presentó en la sesión de la comisión de Justicia y Derechos humanos del Congreso. Fotos: GEC

Defensa de Patricia Benavides sobre testimonio de narcotraficante

Además, se pronunció ante lo dicho por el reportero de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, frente a una eventual inclusión del testimonio del narcotraficante Percy Coromoto, en el caso contra Patricia Benavides.

“El señor [Eduardo] nos indicó que iba a haber una diligencia en el penal para la toma de una declaración. Nosotros no sabemos qué diligencias se están haciendo. No [nos van a notificar] porque no tenemos una investigación abierta. Yo entiendo que la investigación haya estado en reserva o secreto porque, posiblemente, como dicen ustedes, iba a obstaculizar”, señaló.

Finalmente, sobre los chats de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, Juan Peña sostuvo que él todavía debe ratificar lo mencionado sobre las presuntas irregularidades en las que se habrían beneficiado a congresistas a cambio de votos y el archivamiento de casos.

